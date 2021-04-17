　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

國際火線／日不落的愛？英國王室的婚姻與性福

▲▼菲利普親王（Prine Philip）於4月9日辭世、英國女王。（圖／路透）

陪你到最後。英女王伊莉莎白二世與夫婿菲利普親王。(圖／路透)

記者朱錦華／特稿

以一名落難王孫和「無國籍者」來說，菲利普親王當初能夠娶到小表妹伊莉莎白，絕對可以自誇一句：「算我好運」。想當年希臘、土耳其戰爭爆發，父視安德列亞斯王子兵敗被囚、伯父希臘國王康斯坦丁一世因戰敗責任被迫於1922年9月退位。父母親帶著一家人逃離希臘，在歐洲顛沛流離，輾轉流亡於法、德、英等國之間，若非後來前往倫敦投靠外祖父蒙巴頓侯爵(他娶了維多利亞女王的外孫女)家族，並進入達特茅斯海軍學院就讀，真不知後來的命運會落魄到何種境地。

就學期間，英王喬治六世來訪，讓菲利普有幸認識了年僅16歲的小表妹伊莉莎白。高大帥又風流倜儻的他，迅速擄獲了公主的可可芳心。後來情愫深耕，柔情堅固，伊莉莎白已到了非這位表哥不嫁的地步。原本反對這門親事的喬治六世最後只好點頭同意，條件是他必須拋棄原有的希臘及丹麥王室繼承權(其實都是空頭支票)，並改用母親家族的姓氏蒙巴頓，正式成為英國女婿。隔年11月，兩人在西敏寺大教堂舉行婚禮，喬治六世授予他愛丁堡公爵爵位。

喬治六世在1952年辭世後，身為長女的伊莉莎白繼位，成為英女王伊莉莎白二世。菲利普晉身為「王夫」。女王與王夫從此過著快樂幸福的日子？表面上看，是的。但小表妹愛君風流，其他女性何嘗不是？面對無盡的誘惑，菲立普親王Hold得往？ 俗語有所謂「七年之癢」。女王與王夫結縭73年，試想菲立普親王期間癢過多少回？

去年6月《太陽報》刊登過一篇名為《你不知道的菲利普親王的99件事，包括他的羅曼史秘密和赤裸真相》的報導，大爆親王有24名私生子女。另有八卦媒體統計，菲利普親王有多達30名情婦，當中包括著名的潘妮羅姆塞女勛爵(PennyRomsey)。兩人的關係甚至維持了至少20年。女王為保住皇室顏面，只好一直當「忍者」。據說直到2002年，當母親(名字同樣是伊莉莎白)和妹妹瑪格麗特相繼辭世後，遭受雙重打擊的女王才終於選擇跟丈夫攤牌，逼對方斬斷情絲。

這個世界是不公平的。英國國王可以外遇、可以離婚(例如亨利八世)，但女王就下行！功業千秋的伊莉莎白一世終身未婚，被稱為「處女女王」，連婚都沒結過，就更別提離婚了。有英國媒體說，伊莉莎白二世過去總共有過63次慎重考慮要跟菲立普離婚，但最終還是打消此意。為什麼？就因為不敢？無他，相忍為國嘛！

女王可以忍、願意忍，但皇室的其他成員卻不見得願意這樣做。伊莉莎白的妹妹瑪格麗特公主以個性叛逆知名，當年，他愛上了父親的侍從武官、比她年長16歲、還有2個孩子、但英俊瀟灑的空軍上校唐森(Peter Townsend)。1953年，唐森跟元配離婚，向瑪格麗特求婚。瑪格麗特向姊姊報告這個個喜訊。當然，它引來了教會和王室的激烈反對。 瑪格麗特的處境，有如當年伯父愛德華八世(後來的溫莎公爵)遭遇的翻版。愛德華八世為了「要跟心愛的女人在一起」，毅然遜位。但瑪格麗特頂不住壓力，最後屈服了。

幾年之後，似乎故意報復似的，她跟一個在朋友婚禮上認識的《每日快報》攝影師瓊斯(Antony Armstrong-Jones)結婚。瓊斯來獲封為史諾頓伯爵(Earl of Snowdon)。 跟唐森一樣，瓊斯也長得很帥。不過他是一名花花公子，婚前婚後都愛玩。女的也不甘示弱，結果是男出軌、女出牆，這段婚姻就這被玩完了。

瑪格麗特是溫莎王室裡第一個鬧離婚的成員。不曉得是不是被她「形象誠可貴，自由價更高」、或「只要我性福，沒什麼不可以」的作風影響，伊莉莎白二世的三子一女：查爾斯王儲、安妮公主、安德魯子與愛德華王子，除了么兒愛德華之外，全都離過婚！

大家最熟知的是查爾斯誤娶個性不合的黛安娜，後來又回去找之前的「餿妹」(靈魂伴侶)卡蜜拉，弄到後來黛妃報復性出軌，冤冤相報，兩人不但離婚收場，最終更導致黛妃 王車禍猝逝的悲劇。

查爾斯的妹妹安妮公主在1973年跟同樣熱愛馬術的克菲利普斯(Mark Phillips)上尉結婚。這本該是天作之合。但有共同愛好的兩個人，不見得就能好好的愛下去。這對夫妻在結縭16年後決定分居，1992年4月時正式離婚。離婚8個月後，安妮公主跟現任丈夫勞倫斯(Timothy Laurence)結婚，她也成為第一位再婚的溫莎王室成員。

查爾斯的弟弟安德魯是個花花公子，早年跟情色片女星庫史塔克(Koo Stark)交往過。當然，這樣出身的女孩是進不了皇室家門的。1986年7月，安德魯跟一個從小認識、開朗熱情又喜歡工作的平民女孩莎拉․弗格森(Sarah Ferguson)結婚。 兩人性格本來是很合得來的。無奈當時安德魯在海軍服役，夫妻倆聚少離多(據莎拉自爆，兩人結婚的頭5年裡，一年只有見面40天)。1991年，兩人婚姻出現危機。

寂寞難耐的莎拉後來認識了德州富商懷特(Steve Wyatt)，狗仔隊甚至拍到兩人在沙灘上一起曬日光浴、以及懷特吮莎拉腳趾的照片！醜聞一發不可收拾，1992年3月，安德魯與莎拉宣布分居，1996年正式離婚，不過離婚後兩人仍保持著好友關係，還共同撫養兩個女兒。

安德魯對妻子如此寬容，部分原因可能是他自己也是一個「玩咖」，不好苛責對方。近年他更捲入了華爾街富商艾普斯坦(Jeffrey Epstein)的性醜聞風暴。2015年1月，一名自稱是艾普斯坦性奴的美國女子勞勃茲(Virginia Roberts)出面指控：自己17歲(未成年)時曾在艾普斯坦安排下先後在倫敦、紐約和加勒比海3度跟安德魯發生性關係，並將相關文件提交佛羅里達州法院。此案後來達成庭外和解，但安德魯的形象已遭到重創。

英女王4名子女中唯一迄今還沒離過婚的，是么兒愛德華王子。自從1999年跟女公關蘇菲菲(Sophie Helen Rhys-Jones)結婚後，兩人一直性福至今。

ET快訊
熱菜放涼才能冰？　5大冰箱使用NG行為曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

國際火線／不愛江山愛梅根？哈利王子叛離王室解謎

國際火線／依然戀你如昔 從文翠珊看香港的英國情結

國際火線／好萊塢往事：從前有個莎朗蒂

國際火線／與魔鬼共騎：翁山蘇姬的民主安魂曲

國際火線／好大一支槍！今天的緬甸是怎樣煉成的？

人獸血腥畫面曝光！他赤手空拳「痛擊」花豹滿身血　成功保護妻女

歷史上今天／《感官世界》與「二二六事件」

國際火線／從美國大選看法官、公職人員的脊梁骨

國際火線／失焦的諜影：台灣媒體眼中的勒卡雷

國際火線／日不落的愛？英國王室的婚姻與性福

警休假變檢舉達人「1個月50件」　出沒被路人鎖定...遭毆滿臉血！

才剛踏上公車...車門秒關夾住腳！　女子遭拖行倒地「右腳+尾椎受傷」

邱鋒澤宣告「切割采子」：終止合約關係　謝和弦、莉婭暖心招手「永遠歡迎妳」

全台唯一「帳篷內就能泡湯」❤ 苗栗山林祕境！星空下爽吃燒烤

洗菜尷尬回應采子.何孟遠曖昧情　陳漢典救場「不排斥跟隊員戀愛」：都有Fu

勁戰騎士過馬路遇「公車闖紅燈」　急轉龍頭擺尾閃避！網歪：好技術

白沙屯媽鑾轎抵北港朝天宮！　進「三進三退禮」萬人夾道歡迎

未成年無照騎車快車道鬼切右轉 騎士遭撞滾3圈！網怒：看了好痛

HowHow尷尬回應鄧福如外遇疑雲　場外急救援..他直接落跑

何孟遠宣布退出《全明星》認瞞采子自己單身　N次道歉荳荳..元元轟他扯謊：敢做不敢當！

國際火線／日不落的愛？英國王室的婚姻與性福

譴責日本要排核汙水　聯合國發聲明：影響恐「超過100年」！

美國放過台灣！逃過「匯率操縱國」　拜登友善貿易夥伴策略曝光

緬甸民主派自組「民族團結政府」　擁立翁山蘇姬擔任國務資政

台灣首位！「阿果」呂忠翰無氧攻頂「世界第十高峰」

快訊／美國財政部：台灣符合「匯率操縱國」3項標準

慧眼看天下／誰讓世界變更危險 美媒說是”拜登”？

富豪半裸慘亡…體重剩一半！竟被「寄生房客」囚禁　活活餓到死

血洗人間煉獄！巴格達二手市場遭「汽車炸彈」引爆...5死21輕重傷

核廢水風波延燒！麻生太郎回嗆「日本下水道」之說：難道中國的？

國際火線／日不落的愛？英國王室的婚姻與性福

網紅辣媽餵母乳被罵！大馬空姐PO照卻萬人激讚「世上最溫馨照片」

13秒謎片瘋傳！疑台南男女熊貓外送床上激戰　網友看呆

外送員撞上賓士車王「邁巴赫」　肇責100%他抬頭一看嚇傻

譴責日本要排核汙水　聯合國發聲明：影響恐「超過100年」！

日系彩妝狂燒！Lunasol奶茶色修容餅＋唇露　Celvoke絲絨玫瑰眼影飄仙氣

美國放過台灣！逃過「匯率操縱國」　拜登友善貿易夥伴策略曝光

台灣發跡！外送「幽靈廚房」Just Kitchen加拿大上市　市值近7億

大姑打招呼誤踩「跳鍾馗禁忌」！　孫翠鳳揭悲痛往事：1年4家人突離世

桃園同德、文華取國小世界盃最後晉級　複賽抽籤也有死亡之組

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

國際熱門新聞

摔角正妹6年400場完敗！上億豪宅住成「垃圾屋」

即／美國財政部：台灣符合「匯率操縱國」標準

美13歲少年遭警擊斃影片曝！警辯少年持槍

Uber外送員「取餐1動作」竟遭店家毆打逼下跪

美國放過台灣！逃過「匯率操縱國」拜登策略曝光

緬甸民主派自組「民族團結政府」

聯合國譴責日本排核汙水：恐影響百年

台灣首位！阿果呂忠翰攻頂世界第十高峰

人妻7個月前剛生產！超商門口突產女嬰　夫傻眼

五角大廈證實：UFO盤旋影片是真的

1歲兒偏愛阿嬤泡的奶！媽一喝「又濃又甜」嚇壞

嬰高燒遭4醫院拒收！母直播求救

即／美FedEx大規模槍擊已8死60傷

富豪半裸亡！被寄生房客囚禁餓死

更多熱門

相關新聞

菲利普親王周六下葬 限30人參加

菲利普親王周六下葬 限30人參加

外媒報導，英國白金漢宮周四(15日)宣布將參加英女王伊莉莎白二世夫婿菲利普親王葬禮的30人名單，當中包括女王本人、、查爾斯王儲、安德魯王子、愛德華王子、安妮公主以及威廉和哈利王子等。菲利普親王的葬禮定4月17日(周六)在溫莎城堡內舉行，並透過電視直播。

菲利普親王葬禮「威廉哈利不並肩」

菲利普親王葬禮「威廉哈利不並肩」

BBC改播菲利浦死訊　接史上最多11萬件投訴

BBC改播菲利浦死訊　接史上最多11萬件投訴

菲利普親王溫馨照曝光！獨缺亞契

菲利普親王溫馨照曝光！獨缺亞契

威廉聲明感謝菲利普親王為女王奉獻　哈利懷念祖父幽默

威廉聲明感謝菲利普親王為女王奉獻　哈利懷念祖父幽默

關鍵字：

菲利普親王伊莉莎白二世蒙巴頓

讀者迴響

熱門新聞

陷劈腿醜聞！何孟遠趕紅隊聚餐…2天後退賽

采子和愷樂、謝忻差在哪　網揭關鍵：看不起

何孟遠又爆錄影公開示愛「為采而射」全被剪！

楊丞琳第三《浪姐2》成團出道！李榮浩發聲

摔角正妹6年400場完敗！上億豪宅住成「垃圾屋」

74元吃一頓海底撈！節儉媽超省錢點餐法吃飽飽

4/18手刀準備　iPhone 12只要1818元

尪家暴老婆慘掛彩　妻：警告過了

采子爆《全明星》都這樣說話　鼓鼓曝群組「真實對話」

藍隊打氣「采子伸手牽林敬倫」　《全明星》畫面曝光

母子進香離家留言給夫　最後一行哭了

快訊／鄧福如遭控外遇怒喊告　美甲師火大發聲明

癌末妻舍命產子亡：給丈夫留血脈！尪秒再娶

何孟遠進了采子家！「IG劈腿私訊」全公開

沈月爆熱戀！…網驚：他有演《小美好》

更多

最夯影音

更多
警休假變檢舉達人「1個月50件」　出沒被路人鎖定...遭毆滿臉血！

警休假變檢舉達人「1個月50件」　出沒被路人鎖定...遭毆滿臉血！
才剛踏上公車...車門秒關夾住腳！　女子遭拖行倒地「右腳+尾椎受傷」

才剛踏上公車...車門秒關夾住腳！　女子遭拖行倒地「右腳+尾椎受傷」

邱鋒澤宣告「切割采子」：終止合約關係　謝和弦、莉婭暖心招手「永遠歡迎妳」

邱鋒澤宣告「切割采子」：終止合約關係　謝和弦、莉婭暖心招手「永遠歡迎妳」

全台唯一「帳篷內就能泡湯」❤ 苗栗山林祕境！星空下爽吃燒烤

全台唯一「帳篷內就能泡湯」❤ 苗栗山林祕境！星空下爽吃燒烤

洗菜尷尬回應采子.何孟遠曖昧情　陳漢典救場「不排斥跟隊員戀愛」：都有Fu

洗菜尷尬回應采子.何孟遠曖昧情　陳漢典救場「不排斥跟隊員戀愛」：都有Fu

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面