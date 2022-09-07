國際火線／特拉斯譯名不靠譜　台媒「被大陸統一了」？

▲英國新任首相特拉斯，中文譯名很不靠譜。（圖／路透）

記者朱錦華／特稿

英國保守黨最新一任黨魁、同時也是英國史上第三位女首相，5日誕生。贏得大位的是Mary Elizabeth "Liz" Truss，大陸、台灣媒體「有志一同」，給她的中文譯名都是「特拉斯」。

我個人對這個譯名很有意見。原因之一，它跟英文原來發音差了十萬八千里。原因之二，它跟國際知名的電動車公司「特斯拉」(Tesla)太過相似，容易讓人產生混淆。不少主播、新聞節目主持人、來賓談到她時，屢屢發生口誤，徒增許多困擾。問題是：這個十分不靠譜的譯名，為什麼兩岸卻犯下「有志一同」的錯誤呢？我強烈懷疑：在此一譯名上，台媒是「被統一了」。

說起來很無奈。自從網路、電子媒體大爆發後，各家競爭激烈、新聞需求量大。但由於成本考量，人力非但沒有增加，反而縮減。因此，台媒許多外國新聞（包含大陸新聞），都是「參考」是陸媒的。 但陸媒譯名有「結構上的問題」，往往譯出很不靠譜的譯名（特朗普就是一例）。台媒「參考」之餘，一下小心就會跟著錯。「特拉斯」這個譯名無疑也是只中之一。

▲中文名字被大陸譯為很不靠譜的特朗普，川普自己也很無奈。（圖／路透社）

我猜可能是台灣某家或數家大媒體（很可能是紙媒）率先「參考」了。由於它們有「指標」作用，各家媒體也就不假思索的跟著用。 然而讓我大惑不解的是，台灣官媒「中央社」的譯名也是「特拉斯」！於是這又產生了另一種可能性：是「中央社」率先「參考」了陸媒，然後台灣各媒體為了表達對政府的支持，於是乎「一體適用」？可是這又產生了另一個問題，難道政府的官方宣傳機器在翻譯外國人名方面「被統一了嗎」？

我敢懷疑「特拉斯」這個譯名是「台媒參考陸媒」，而非「陸媒參考台媒」，原因是這種「結構上的錯誤」，只有陸媒才會犯。為什麼說它是「結構上的錯誤」呢？之前我在《從甲殼蟲到特朗普：談大陸的不靠譜翻譯》一文裡談過，針對外國人名的翻譯，中共官方的「新華社」曾成立譯名組（後來更名為譯名室）、並出版《英語姓名譯名手冊》，供政府及媒體統一使用。

它被中共官方捧為「最具權威性的英語姓名翻譯工具書」。但該手冊的譯名是有瑕庛的。最著名的例子當然就是美國前總統Donald Trump。他在該手冊以及對外出版的《世界人名翻譯大辭典》裡，都被譯成了極不靠譜的「特朗普」。 恕我懷疑，當初負責這個譯名的譯者，很可能是廣東人。

▲約翰屈伏塔，香港的譯名是「尊特拉華達」。（圖／達志影像）

原因是在粵語發音裡，每當碰到Tru、Tro、Tra這類要彈舌頭的發音時，幾乎都是束手無策：找不到相對應的中文字。所以本來是「川普」比較貼近原來發音的，結果卻變成了很不貼切的「特朗普」。相似的例子是美國影星約翰屈伏塔(John Travolta)，香港的譯名是「尊特拉華達」。上述兩例顯示了粵語發音在碰到彈舌頭的英文人名發音時，往往會出現「特」不靠譜的譯名。

「楚勒斯」、「卓慧思」，你覺得哪個名字好聽呢？

大陸會把Truss譯成「特拉斯」，是在僵化思維下的產物。因為在上述《英語姓名譯名手冊》裡，Tru的中文音譯就是「特」。政府永遠是對的（官方出版品也是），所以陸媒就無權置喙了。

Truss的發音並不難（就算不會唸，上YouTube找新聞聽一下就會了）。它跟Trust(信任)這個字的發音很接近。根據英語發音規則，Truss比較貼切的中文譯名應該是「楚勒斯」，不然遜一點的「楚拉斯」也可以。至於「特拉斯」，套一句以前某位名人的話，是「太超過了」。

▲美國副總統賀錦麗的中文名字，是台灣人替她取的。(圖／達志影像／美聯社）

闗於這位新首相的譯名，港媒倒是給了她一個別出心裁的中文名字：「卓慧思」。這是英國駐港總領事館翻譯提供給港媒使用的，從她擔任司法大臣時即沿用至今。跟美國副總統賀錦麗、澳洲前總理陸克文的case一樣，這種經過特別斟酌 漢名化中文取名，儘管不完全貼近原來發音，但因為典雅、吉祥、好記，仍不失為一個好譯名。

其實，大陸媒體只要彈性一點，不要一味緊追隨著有瑕疵的官方手冊，適時修正，上述的錯誤應該都可以避免，更別說讓台媒、甚至「中央社」跟著鬧笑話了。

很可能有人會說：不就是一個譯名嘛，哪來這麼多廢話？我並不這樣看。因為要傳達準確的訊息，翻譯的最基本要求就是準確，包括最貼近原音的音譯。否則，會對沒接觸到或不諳原文的人造成誤導。更何況，特朗普、特拉斯這些人的名字是會被寫進歷史的。你要讓「笑話」被寫進歷史嗎？