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國際火線／只要大砲，不要娘跑！日本「大國再起」的思維

▲▼ 「旭日旗」被視為日本侵略及軍國主義的象徵 。（圖／路透）

「旭日旗」被視為日本侵略及軍國主義的象徵 。（圖／路透）

記者朱錦華／特稿

日本渴望「祖國再起」的雄心近年越趨熾熱。繼之前安倍政府頻頻喊出修憲的主張後，防衛省本周更宣布明（2023）年年度預算高達5.6兆日圓（約新台幣1.25兆元），創下歷史新高。不久前也傳出消息說，政府計畫在西南諸島部署一千枚導彈，擺出一副「準備戰鬥」的姿態。許多人擔憂這是日本軍國主義復活的先兆。其實，這是日本長期雌伏在美國威權下出現國家危機、為重振「大和魂」而不得不作出的變法圖強舉動。

美國導演薛尼波拉克(Sydney Pollack)早年有一部描述日本黑幫文化的電影《高手》（港譯《龍吟虎嘯江湖客》，The Yakuza,1974），內容敘述二戰結束後，一名日本兵田中健（高倉健飾）在太平洋某個島嶼上藏匿了5年才被人發現，送回本土。但是當他回到日本後赫然發現，自己的妻子（岸惠子飾）和幼女因為生活所逼，已經接受一名美國憲兵（勞勃米契飾）的「照顧」。他不敢跟妻子相認，對美國憲兵謊稱雙方是兄妹關係，然後飄然遠去，遁入黑道。

田中健不僅壓下自己對美國人的恨意，還認為自己欠下對方的恩情(因為對方照顧了他的家人)。直到多年後美國人請求他涉險相助，他毅然捨命出手，萬死不辭。因為在日本的黑幫文化裡，這就是「義理」（源自武士道精神，類似中國人的情義）。

▲▼美日聯合演訓　首度依據美軍新作戰構想實施。（圖／翻攝日本陸上自衛隊）

美日聯合演訓，首度依據美軍新作戰構想實施。（圖／翻攝日本陸上自衛隊）

這部電影是戰後美、日關係的縮影，也流露出美國人向日本請求「贖罪」的心情。正如影片中的美國人毀了田中健的人生，美國也害慘了戰後的日本。美國的確協助了日本在戰後的重建（日本人普遍也很感激）；但是它也佔領了日本，並且硬塞給日本一部「和平憲法」。這部憲法讓日本變成了一個「不正常國家」：不能擁有軍隊（只可以有自衛隊）、沒有主動宣戰權、不能擁有核武、美國可以在日本駐軍……..。

更嚴重的是，它徹底摧毀了日本人固有的尚武精神和恥感文化。日本本來是一個有羞耻心的民族，以性產業來說，日本的原本態度是「可以私下做，不可公開露」。所以，日本在被美軍佔領前，賣春是合法的。但是在電影銀幕上，別說露點了，連接吻、出現臥室的畫面都是被禁止的！ 然而二戰後在美國佔領者施壓下，日本被迫成立由民間人士組成的「映倫」來執行電影審查工作。

▲▼日本海上自衛隊新一代潛艦「大鯨號」正式入役，其3000噸排水量，刷新日本常規潛艦的最大噸位記錄。（圖／翻攝自Facebook／防衛省海上自衛隊 Japan Maritime Self-Defense Force）

日本海上自衛隊新一代潛艦「大鯨號」正式入役，排水量3000噸，刷新日本常規潛艦的最大噸位記錄。（圖／翻攝自Facebook／防衛省海上自衛隊）

「映倫」抵擋不住片商的壓力、資本主義市場和歐美性開放文化的不斷衝擊，尺度一步步失守，最後演變成日本A片滿天下，數不盡的櫻花妹身體在鏡頭前纖毫畢現，還做出各種不堪入目的動作，簡直丟盡大和民族的臉！今天日本的「無恥」還不僅出現在影視、出版文化上，官員收賄、企業欺瞞、學術造假的事件也是層出不窮。日本向來自詡的所謂「職人精神」，在今天幾乎變成了笑話。

美國禍害日本最慘的，還不只是上述種種，而是嚴重腐蝕了日本人的尚武精神。日本以前之所以強大，是因為原本他們才是正港的「戰鬥民族」！但是在以美國為首的資本主義文化侵害下，許多日本男人非但失去了雄心（日本左派是徹底反戰的），甚至幾乎失去了「雄性」。

在今天的日本，有一大批三、四十歲的「大叔」，放著正經事不做，整天追著一些十幾歲的少女團體（例如AKB48）到處跑，參加各種簽唱會、見面會。而日本男人中性化、甚至女性化的現象迄今仍未見消退。上述現象已足以構成「國家危機」。「娘砲」無法打倒敵人，只會被敵人打（中共國家主席習近平之前嚴打「娘砲現象」，是有道理的）！

▲▼日本首相岸田文雄。（圖／路透）

▲ 日本首相岸田文雄是否會接下安倍推動修憲的火炬，東亞各國密切關注。（圖／路透）

今天的日本很可憐。對比於昔日皇軍的受人尊敬，今日的自衛隊員待遇不高，社會地位也不高，連小小的一個北韓稍有動作，都把日本人嚇得「心驚驚」，大日本帝國的光榮何在、顏面何在？

之前，日本的右翼愛國志士如前東京都知事石原慎太郎、前首相安倍晉三即先後提出過修憲的主張，目的是讓日本變回一個「正常國家」：可以擴軍、主動宣戰、擁有核武！無奈這個構想一直遭到有心人士的掣肘。所幸，近年在美國「呼群保義」，揪團抗中的偉大行動下，給了日本「大國再起」的機會。目前日本仍需美國「老大哥」核子傘的保護。然而一旦修憲通過，即可擺脫美國的羽翼，毅然重回超級強國的行列。

想想，「終戰」前的日本是多麼的讓人民嚮往、多麼的讓敵人懼怕！那是個偉大的時代！ 儘管擁抱軍國主義，但日本從來都不是侵略者。他們搞「大東亞共榮圈」，「只是想幫助亞洲的朋友一起富強」。看看今天美國在亞洲所做的不就是這樣？那為什麼美國可以、日本就不可以？以上是日本右翼愛國者對「讓祖國再度偉大」的思維。當然，別的國家、尤其是日本鄰近的國家，可能並不這麼想。

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