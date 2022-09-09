不服沈慧虹稱「翻轉香山」　林耕仁嗆：說說都翻轉了什麼

▲林耕仁在中秋連假期間依然進行掃街拜跳行程。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

中秋連假第一天，國民黨新竹市長候選人林耕仁依然馬不停蹄進行拜票行程，上午在中央里里長彭垂東帶隊下於中央里、西門市場、中央商場徒步拜票，同時拜訪93歲蔡許玉燕奶奶，祝福奶奶身體健康、平平安安，秋節愉快。

同時林耕仁也回應媒體詢問，對於沈慧虹昨天說過去八年翻轉香山的看法。林耕仁非但不認同，還表示8年來香山區一直是被相對漠視的區域，與東區的發展有一段差距，林耕仁為香山居民抱怨不公平，同時反問沈慧虹「究竟讓香山翻轉了什麼？」

▲林耕仁不服沈慧虹昨日的翻轉香山說法，認為過去8年香山地區一直被漠視，對當地居民很不公平。

林耕仁認為新竹必須均衡發展，提出打造香山科技廊帶，建構完善交通網路，引入新興產業，向北連結竹科園區、向南連結竹南園區，加速推動擴大香山地區都市計畫，帶動香山整體區域轉型和生活機能的全面提升。另外，也要發展香山觀光魅力，串連觀光、文化、休閒據點；並設立長青學苑香山分部，希望長者在地安老、生活更有品質，繁榮香山、創新香山，他誓言一定找回香山人的光榮感。

至於中秋佳節打算如何度過？林耕仁說，應該是會和市民一起度過，三天連假行程滿滿滿，掃街拜票、探視長者、內部會議和行程依然馬不停蹄，雖然可能回到家，家人都已經休息了，但只要家人平平安安、和和氣氣，每天都是團圓的好日子，同時感謝家人，這段期間給予的支持。

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