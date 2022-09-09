鄭朝方也代言？　形象看板搭麥當勞得來速...意外合拍超搭



▲鄭朝方競選團隊以「得來速」意念設計出新形象看板，與麥當勞風格毫無違和感。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

民進黨新竹縣竹北市長候選人鄭朝方，選擇在中秋連假第一天，在竹北自強南路的麥當勞旁豎立競選政見看板，看板中鄭朝方拎著一包餐點，往前奔跑的樣態，與麥當勞「得來速」招牌併置，紅底黃、白字體與麥當勞視覺色系搭配完全無違和感，不仔細看還以為是店家的新代言看板，視覺效果讓民眾眼睛一亮。

鄭朝方競選團隊表示，這塊融入環境式的選舉政見看板，以「市政得來速」表達對城市的願景，與麥當勞得來速服務的意念不謀而合，讓人莞爾一笑，概念傳達深植人心。

▲團隊表示，政見理念傳遞不一定要製造爭議或對立，延續一貫新世代政治美學風格，就是希望應用美學素養與設計專業，傳遞政見理念，打開公共討論並有機會持續與更多選民對話。

鄭朝方說，團隊透過最融入環境氛圍、共感生活經驗的方式來表達政見，就是希望市民能夠深刻感受到他想改變「市政服務」的理念。竹北市因科技而茁壯發展，但身為一個科技城市，卻沒有市長把科技力好好的運用在市政服務上，使得竹北市在市政服務上，無論是效能還是服務項目，依然保守、落後，趕不上市民需求。

鄭朝方進一步表示，「科技力」導入市民服務，是他重要的參選政見之一。市公所的所位置位於竹北中區，市民基本的業務辦理都必須舟車勞頓，臨櫃紙本化辦理效率又不彰，耗時耗力，這些市民的聲音他都深記心頭，也感同身受。因此，未來，他希望有機會當任市長，首要會積極建構竹北便民e化系統，以遠端科技服務，提升公所服務效率，並且構造直覺性設計界面，讓長輩也能輕鬆上手，達到「服務得來速」。同步也會升級市管停車空間，全面e化停車系統，讓「繳費停車得來速」。另外，也會逐步規畫架設智慧電線桿，佈建相關環境感測裝置，守護市民「平安健康得來速」。

鄭朝方辦公室主任王信允也表示，政見理念傳遞不一定要利用製造爭議或對立的方式來操作，新世代政治美學就是希望應用美學素養與設計專業，傳遞政見理念，打開公共討論並有機會持續與更多選民對話。

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