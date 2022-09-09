騎車替香山老人送中秋愛心便當　沈慧虹批：「藍白結合」真遺憾

▲中秋連假第一天，沈慧虹親自騎著機車替香山獨居長者送愛心便當。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

民進黨新竹市長候選人沈慧虹今（9）日前往香山區港南順天宮參拜，不但穿上圍裙、手套替獨居長輩打菜，更親自騎著摩托車送愛心午餐，承諾未來會持續推動長輩福利政策，「把長輩顧好好！」

沈慧虹上午在港南好鄰居社區發展協會理事長蘇瑞林、順天宮副主委許重仁及志工的協助下，一起替長輩準備午餐，之後更親自騎摩托車載著雞湯和便當送至獨居長輩林伯伯家。80歲的林伯伯說，看到沈慧虹很驚喜，也感謝港南共餐食堂，讓他吃飽又營養。

▲▼沈慧虹上午在港南替長輩準備午餐，之後親自騎摩托車載著雞湯和便當送至獨居長輩林伯伯家。

沈慧虹表示，新竹市有269位列冊的獨居長輩，在她擔任副市長期間，就推動送餐服務，讓外地子女放心，長輩一個人住也吃得豐盛營養。此外，她過去也設立68個共餐食堂，增加5成食材補助、推動安老津貼、重陽禮金、長輩免費健檢、全國最高額度的愛心敬老卡、全口假牙等補助，未來她也會持續推動，「把長輩顧好好。」

有媒體問及，高虹安背後藍白兩大包袱，沈慧虹也回應，高虹安背後的兩大操盤手就是前市長許明財和前議長謝文進，但他們都只敢私下站台，臉書不敢po合照，地方利益團體、國民黨舊勢力想藉著民眾黨候選人復辟，高虹安還號稱自己是第三勢力，根本詐欺。

此外，媒體也問到，對於高虹安稱自己會因林耕仁論文案吸引到淺藍選票的看法。沈慧虹則表示，學術倫理是誠信與是非的問題，高、林兩人用高標準檢視林智堅，對林耕仁就髮夾彎，現在竟然還說自己會得利，吸到淺藍選票，批高虹安眼中只有選票、沒有是非，坐實藍白合，令人遺憾。

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