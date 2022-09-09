她酸陳時中最新人設「牽線木偶」　怒轟：連自己臉書內容都不清楚

▲台北市議員徐巧芯。（圖／攝影中心攝）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中8日在臉書推出網站整合式「社群大平台」，然而陳時中於9日受訪時被媒體問及此事，卻毫不知情，反問「不知道你精確指的是什麼？」，身旁發言人、立委莊瑞雄見狀急忙救駕。對此，台北市議員徐巧芯痛批，陳時中最新人設是 「牽線木偶」，又再次一問三不知，連自己臉書發布的內容都不清楚，他真的有在選市長嗎？

陳時中8日透過臉書表示，他認為做市長，必須深入瞭解城市裡的大小事，因此始終努力瞭解各個不同年齡、不同面向的需求，「宣布參選以來，我走訪台北各個角落，透過各個社群、以多元形式和朋友們分享關於這座城市的故事，並陸續提出讓台北更好的政策。」

陳時中說，「我將所有資訊整合在Portaly傳送門，讓朋友們能隨時回顧瀏覽這些精采片段，同時介紹台北隊伍中優秀的小隊長們給大家認識。請踴躍分享，與我一起打拼。」

針對陳時中對於團隊推出的網站整合式「社群大平台」毫不知情，徐巧芯痛批，陳時中的最新人設是 「牽線木偶」，繼「那個人在我團隊負責什麼窩不知道」以後，被問到臉書上最新發佈了一個什麼大平台，竟然又再一次一問三不知，讓發言人來救援。

徐巧芯質疑，陳時中連自己臉書發布的內容都不清楚，他真的有在選市長嗎？為什麼我的螢幕傳出滿滿的草味？有沒有陳時中原來是個草包的八卦？

至於陳時中競選團隊名單外流一事，陳時中先前批評徐巧芯「偷窺還洋洋得意」，徐巧芯則回嗆，「這是在自介膩？陳時中是不是走不出偷窺二字，非得讓人想起不舒服的畫面？我看過第一個偷窺還洋洋得意，比出YA手勢的，就你陳時中啊。」

對於「社群大平台」內容，莊瑞雄表示，團隊所建立之平台，包含臉書、Instagram、Line、Twitter等社群資訊，以及相關政策介紹、行程影像、圖像記錄、北市各議員、議員參選人臉書資訊。

莊瑞雄補充，每次選舉時，都希望超強母雞可以把各個議員的候選人把他們給加入進來，形成大平台，互相來做拉抬，到最後各縣市都會一起合作。