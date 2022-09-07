論文真的感謝老婆！林耕仁：她包粽送受訪者　曝申請調查受挫原因



▲林耕仁駁斥抄襲，表示謝詞中感謝太太是真的，並說明太太為了支持他拿到學位的付出。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

民進黨團今日上午在立法院爆料，新竹市長候選人林耕仁的中華大學論文涉及大規模抄襲，甚至「連謝誌感謝詞都是抄！複製貼上架構目錄還忘記改」，要求林耕仁說清楚、講明白。林回應，當時太太親手包粽子，送給幫忙填問券、受訪的人，是真的感謝太太，同時昨日主動向中華大學申請論文調查，卻因無人檢舉無法成案，今日他將再次遞交申請。

▲立法院民進黨團今日上午舉行「新竹抄仁第二彈 林耕仁中華大學碩士論文離譜抄襲」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

民進黨立委黃世杰、立委郭國文、新竹市議員劉康彥今（7）上午在立法院召開記者會爆料，林耕仁於93年取得中華大學科技管理研究所碩士，碩論題目《地區性民代的選民服務及滿意度調查之研究—以新竹市為例》一文，經人工比對後發現，竟然改寫自中華大學，93年畢業的戴姓研究生《由使用者滿意度探討警政機關內部網站之客製化功能需求─以新竹市警察局局內資訊網為例》，這本論文。

郭國文說，94年畢業的林耕仁，抄襲93年畢業的戴姓研究生，兩人研究主題不同、內容方向也不同，但只要將兩份論文並列對照，就會發現摘要、緒論、文獻探討、研究方法、問卷結果與分析、結論的分析架構、用字遣詞雷同度極高，簡直是小學生國語考卷填空題、剪貼簿。像第一章緒論、第二章文獻回顧、第三章研究方法總共25頁，其中就有11頁涉及抄襲改寫、模組照樣造句。更離譜的是複製貼上還忘了改掉戴同學論文目錄的資訊，林寫自己的選民服務研究，居然會出現「推動警政資訊系統者的建議」章節，「是抄到頭昏腦脹忘記改嗎？」

「論文經過比對，符合中華大學現在的標準，論文的原創性絕對經得起考驗，有疏漏的部分，我虛心檢討，願意接受嚴謹的審查，坦然面對」。林耕仁午間也做出回應表示， 撰寫論文的過程，需要家人的支持，特別感謝我的太太，除了陪伴與鼓勵，為了讓我能更順利完成問卷調查，還親手幫我包粽子，送給願意填寫問卷的受訪者表示感謝，是我完成論文的重要關鍵人物。

昨天下午我就已經到中華大學遞交碩士論文申請調查，但校方表示未收到檢舉而無法受理。今天我也會將相關資料遞交中華大學，也會全程配合校方審查。

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