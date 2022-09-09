藍綠爭相操作棄保　黃珊珊：全部投給我願望一次完成

▲台北市長參選人黃珊珊。（圖／黃珊珊競選辦公室提供）



記者陳家祥／台北報導

台北市長選戰三強鼎立態勢明確，民進黨參選人陳時中昨提及，相信棄保會是選戰關鍵。對此，無黨籍參選人黃珊珊9日受訪時說，若2個黨只剩下這個戰略，「那就把票全部投給黃珊珊，就3個願望一次完成」。

針對藍綠紛紛操作棄保戰略，黃珊珊受訪無奈表示，2個黨只剩下這個戰略了嗎？一個黨說投給黃珊珊就是陳時中，一個黨說投給黃珊珊就是投給講萬安，「所以有網友說，那就把票全部投給黃珊珊，就3個願望一次完成」。