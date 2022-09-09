月經平權擴及國小、高中　陳時中酸黃珊珊：女性候選人難道不知道？

記者陳家祥／台北報導
民進黨台北市長參選人陳時中昨提出婦女政策，再提起「月經平權」議題，要擴展到高中以下都能免費取得生理用品。針對黃珊珊說「終於跟上時代」，陳時中說，台北市政府現在做的是補助到國中，他則希望向下、向上延伸到國小及高中，「我們男性候選人就知道需要延伸，女性候選人難道不知道嗎？」
▲台北市長參選人陳時中。（圖／記者陳家祥攝）
黃珊珊9日上午受訪表示，月經平權北市府2年前就開始推，去年編了預算，今年已經開始執行，讓所有國中女生都可以在學校拿到折價券、去超商取得所需的生理用品，「這不是未來，是已經正在做的事，我覺得他們現在才跟上來也是好事，表示他們也終於認同台北市的做法，不會再說台北是一成不變」。
對此，陳時中說，本來在月經平權、男女平權，這都是一個時代的的議題，本來都要跟上來。現在台北市政府現在做的是國中的補助，他提出希望向下延伸到國小、向上延伸到高中，「我們男性候選人就知道需要延伸，女性候選人難道不知道嗎？」 另外，針對黃珊珊再次叫陣來辯論，陳時中說，其實記者會大家也碰到他很多次，任何提出問題他也都能夠跟大家回答，跟在辯論裡現場質問的情況差不多，「我每天都要這樣跟大家因應幾場的會議，大家可以知道、記者也可以知道，我對於這辯論是不怯戰的」，每一個人在選舉的時候有自己的步驟，跟著自己的步驟走，不隨之起舞。
對此，陳時中說，本來在月經平權、男女平權，這都是一個時代的的議題，本來都要跟上來。現在台北市政府現在做的是國中的補助，他提出希望向下延伸到國小、向上延伸到高中，「我們男性候選人就知道需要延伸，女性候選人難道不知道嗎？」
另外，針對黃珊珊再次叫陣來辯論，陳時中說，其實記者會大家也碰到他很多次，任何提出問題他也都能夠跟大家回答，跟在辯論裡現場質問的情況差不多，「我每天都要這樣跟大家因應幾場的會議，大家可以知道、記者也可以知道，我對於這辯論是不怯戰的」，每一個人在選舉的時候有自己的步驟，跟著自己的步驟走，不隨之起舞。
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