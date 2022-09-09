月經平權擴及國小、高中　陳時中酸黃珊珊：女性候選人難道不知道？

記者陳家祥／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中昨提出婦女政策，再提起「月經平權」議題，要擴展到高中以下都能免費取得生理用品。針對黃珊珊說「終於跟上時代」，陳時中說，台北市政府現在做的是補助到國中，他則希望向下、向上延伸到國小及高中，「我們男性候選人就知道需要延伸，女性候選人難道不知道嗎？」

▲台北市長參選人陳時中。（圖／記者陳家祥攝）



黃珊珊9日上午受訪表示，月經平權北市府2年前就開始推，去年編了預算，今年已經開始執行，讓所有國中女生都可以在學校拿到折價券、去超商取得所需的生理用品，「這不是未來，是已經正在做的事，我覺得他們現在才跟上來也是好事，表示他們也終於認同台北市的做法，不會再說台北是一成不變」。