長照政策遭質疑！陳時中力捍政績　要蔣萬安多讀書別耍嘴皮

▲台北市長參選人陳時中。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

2022年底選舉腳步接近，台北市長選戰激烈，國民黨參選人蔣萬安日前提出「長照三支箭」政策，點名民進黨對手陳時中該為長照悲歌負責。對此，陳時中9日受訪時細數過去在衛福部長任內的政績，強調民眾滿意度達93%，「這些都在在是我所做的成績，不容汙衊」，要蔣好好讀讀書，不是耍耍嘴皮就可以。

針對蔣萬安點名要為長照悲歌問題負責，陳時中說，「我覺得就有點過於耍嘴皮子」，長照在民進黨執政後，長照1.0進展到2.0，解決了很多社會問題，總體經費從40幾億到600多億，把經費大幅提高，提供社會服務，造福了很多人。

接著陳時中逐一細數政績成果，指出相關在地老化的布建，從700多處進行到現在1萬1千多處，更多人可以就近得到服務。至於一國中學區一日照，全國814個國中學區裡面，現在已經有將近500個已經完成、100多個正在布建中，很快就會朝著一國中學區一日照來完成。

另外，對照服員的幫助，薪水從過去大概2.4萬到2.7萬，接手後現在薪水已經平均達到3.8萬，讓更多的人願意投入這樣的事業，也給年輕人帶來希望。總體服務人數從2.5萬人進行到現在9萬人，變成是一個大家願意投入，所以服務對象大幅增加，從10萬人增加到40萬人，涵蓋率從2成到現在的7成。

對於在住院上，長照的住宿型機構，也從以前大概沒有補助或是只針對身心障礙部分有補助，現在補助到1年6萬，受益人大概有10萬人。稅金上也有12萬的特別扣除額，受益人33萬。住院準備從以前的50天進展到現在的5天，讓黃金復原期可以得到幫助。

「這些都在在都是我所做的成績，不容汙衊。」陳時中說，民眾滿意度也達到93%；至於減輕負擔的家數也達到97%，這都是一個實實在在的一個政策結果，「萬安委員應該要好好讀讀書看看成果，不是耍耍嘴皮就可以」，如果要突破什麼法律的限制，他早就可以提出來，他是立法委員。