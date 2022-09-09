一張「行政中立」各自表述？　陳時中打球被擋、黃珊珊不甩照跑市場

▲台北市長參選人陳時中、黃珊珊。（合成圖／指揮中心提供、記者李毓康攝）

記者蔡佩珈／台北報導

距九合一大選不到3個月，各黨派候選人正進行拜票、競選行程，隨著北市選戰白熱化，選舉攻防議題也更激烈。儘管活動現場貼有行政中立、謝絕競選活動標語，無黨籍北市長參選人黃珊珊9日不甩標語、行程照跑，強調自己沒有從事競選活動只是來看老朋友。但無獨有偶，民進黨北市長參選人陳時中日前卻礙於行政中立，與「台灣飛人」陳信安打籃球的規劃因而告吹。

黃珊珊9日上午出席環南市場2週年慶消費者回饋抽獎活動，由於現場貼有謝絕競選拜票、維持行政中立等標語，引來國民黨台北市議員郭昭巖對行政不中立的疑慮。

環南市場自治會長林勝東緩頰說，市場邀請貴賓來，應該都要表達歡迎之意，「而不是說分什麼黨派、選舉候選人等等激動的語言，這樣不太好」，雞場小肚的怎麼做議員？黃珊珊在副市長任內極力推廣市場，今天只是邀請她回娘家看看抽獎活動，理所當然的，做人要飲水思源。

黃珊珊則強調，她是林勝東邀請的貴賓，沒有進行選舉活動，只是來看看老朋友，況且市場是公開場合，誰都可以來，「誰行政不中立了」。她補充，2年多來自己常來環南市場，「我不是來爭取支持，我是來看老朋友，我常常來，不是現在才來」。

不過，陳時中日前欲合體陳信安赴新生橋下打籃球，卻因現場門口貼「行政中立全民得益」，遭現場管理員阻擋進入。幾經協調未果，陳時中只好調整行程，改為先受訪，在場外觀看、並未下場打籃球，提早結束活動。

對此，北市體育局專委劉哲明說明，只要沒在場地內穿著競選背心、揮舞旗幟等，原則上都歡迎所有人使用場地，該狀況是因現場保全誤解行政中立規定而致。

劉哲明指出，據了解，陳時中沒穿競選背心帶旗幟，但可能因團隊沒申請場地，致使保全感到緊張，以為陳時中是參選人，才禁止他入內使用。他強調，這是錯誤，只要沒競選背心旗幟，歡迎透過正常管道租借場地。

陳時中競選團隊總幹事吳思瑤則質疑，柯市府的「行政中立」是否因人設事？2014年時任台北市長候選人柯文哲就曾在同一場地打球、拍片與造勢，為何2022年換成陳時中就不行？陳時中也說，市政府針對性執法會使基層公務員無所適從，更令人懷疑市政府行政資源使用是否保持中立。