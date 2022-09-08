林耕仁爆抄襲案！陽明交大今完成立案　校方：將儘速處理

▲國民黨新竹市長參選人林耕仁爆發論文抄襲，陽明交大今表示檢舉案成立。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者許敏溶／台北報導

國民黨新竹市長候選人林耕仁爆出碩士論文抄襲，陽明交大今（8日）表示，在接獲檢舉後，形式要件審查小組今天召開會議，因為具體指出被檢舉對象、明確說明檢舉態樣為抄襲及未適當引註，以及提供相關證據，符合形式要件，故成立檢舉案件，並將啟動實質調查，而調查處理期間將不再對外說明，將依法行政，盡速處理，待結果出爐後主動對外適切說明。

國民黨新竹市長候選人林耕仁被民進黨立院黨團爆料，指控他在2010年就讀交通大學碩士論文嚴重抄襲，總共54頁的報告中，有31頁都出現抄襲政府報告，民進黨立法院黨團總召柯建銘今在本週二更公開要求，陽明交大的學倫會應該比照台大及中華大學，在1個月內完成案件調查並公布結果，「抄襲事件因選舉而起，也應該在選舉前結束」。

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▲民進黨立法院黨團指控國民黨新竹市選人林耕仁，就讀交大時的碩士論文抄襲。（圖／記者屠惠剛攝）

陽明交大今表示，學術倫理與研究誠信辦公室在本週一時，接到林耕仁自行申請調查其碩士論文是否違反學術倫理，還有其他人具名檢舉並親自到學倫辦公室遞交檢舉資料，校方在受理後，移交形式要件審查小組召開會議，進行形式要件審查程序。

陽明交大形式要件審查小組在今天召開會議，陽明交大指出，上述審查小組審理並決議，因為本案有具體指出被檢舉對象、明確說明檢舉態樣為抄襲及未適當引註，以及提供相關證據，符合形式要件，所以檢舉案件成立。

陽明交大指出，後續將移交學院籌組案件所屬學術領域的調查小組，啟動實質調查、程序檢視、審議及處分決定等相關程序。而校方對於學術倫理案件，均會依程序謹慎秉公處理，調查處理期間將不再對外說明，待結果出爐後，將主動對外適切說明。