「差點連老婆名字都一樣」林耕仁被爆論文連謝詞都抄　本人回應了

▲林耕仁被爆料，論文中的謝詞幾乎與另一位研究生雷同。（圖／翻攝音地大帝臉書）



記者陳凱力／新竹報導

國民黨新竹市長候選人林耕仁論文爭議尚在延燒，網紅音地大帝才在臉書po文，狠酸林耕仁連論文的謝詞都要抄，「我差點以為連老婆的名字都要抄！不可能因為一篇碩士論文謝詞而引發家庭糾紛的吧？」民進黨今天上午也舉行記者會，要求交大盡快完成比對。

網紅音地大帝說，仔細對照，林的謝詞與另名研究生戴仁貴的有許多雷同之處，從第一句話就能發現相似的地方，通篇架構一樣，而最後一段戴仁貴寫著「感激老婆大人小鳳的無怨付出及諒解」，而林耕仁則是寫「感激老婆美鳳的無怨付出及體諒」。狠酸，「我差點以為連老婆的名字都要抄！不可能因為一篇碩士論文謝詞而引發家庭糾紛的吧？」

▲民進黨團今日上午在立法院召開記者會，要求林耕仁站出來說清楚。（圖／記者屠惠剛攝）



「連謝誌感謝詞都是抄！複製貼上架構目錄還忘記改」民進黨立委黃世杰、立委郭國文、新竹市議員劉康彥今（7）上午在立法院爆料，林耕仁於93年取得中華大學科技管理研究所碩士，碩論題目《地區性民代的選民服務及滿意度調查之研究—以新竹市為例》一文，經人工比對後發現，竟然改寫自中華大學，93年畢業的戴姓研究生《由使用者滿意度探討警政機關內部網站之客製化功能需求─以新竹市警察局局內資訊網為例》，這本論文。

郭國文說，94年畢業的林耕仁，抄襲93年畢業的戴姓研究生，兩人研究主題不同、內容方向也不同，但只要將兩份論文並列對照，就會發現摘要、緒論、文獻探討、研究方法、問卷結果與分析、結論的分析架構、用字遣詞雷同度極高，簡直是小學生國語考卷填空題、剪貼簿。像第一章緒論、第二章文獻回顧、第三章研究方法總共25頁，其中就有11頁涉及抄襲改寫、模組照樣造句。更離譜的是複製貼上還忘了改掉戴同學論文目錄的資訊，林寫自己的選民服務研究，居然會出現「推動警政資訊系統者的建議」章節，「是抄到頭昏腦脹忘記改嗎？」

民進黨新竹市長候選人沈慧虹也表示，林耕仁的交大論文抄政府報告和網站，中華論文抄學長，甚至連謝詞、目錄都抄，憑什麼指責其他人？沈慧虹強調，兩本碩論接連被揭發抄襲，國民黨應該用同樣標準要求林耕仁退選，不要再為自家人護短。

▲林耕仁今日午間也再度回應表示，自己的論文經過比對，符合中華大學現在的標準，原創性絕對經得起考驗。（圖／記者陳凱力翻攝）

對於抄襲指控，林耕仁午間也回應，自己的論文經過比對，符合中華大學現在的標準，論文的原創性絕對經得起考驗，感謝民進黨大陣仗的監督與指教。並強調，有疏漏的部分，會虛心檢討，願意接受嚴謹的審查，坦然面對。

►颱風樹精出沒！整排格子只砸他 全新E款賓士臨停一晚慘噴20萬

►蹲點1個月「沒要他命」！太陽會「南寮國」遇襲 腹部以下中8槍



►竹北市長何淦銘為「他」宣布退選 新竹縣長大位成藍綠對決

