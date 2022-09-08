蚵殼串改籠具養殖bey了　單體牡蠣元年在台西

▲蘇治芬委員強調單體牡蠣的養殖就是海口新經濟，海口新願景，值得鼓勵和嘗試、創新。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林台西是主要牡蠣苗供應地，近年中國三倍體牡蠣和越南蚵肉進口台灣，衝擊台灣牡蠣產業。受到農委會農委會補助，立委蘇治芬今(8)日邀請縣長候選人劉建國委員，台西鄉長候選人連珮伶，縣議員候選人顏嘉葦、蔡永富，和蚵農共同見證從單體牡蠣的幼苗，到單體牡蠣的養成；以及改變過去蚵串養殖的籠具養殖。

立委蘇治芬、劉建國與台西蚵農今天正式啟動單體牡蠣試養計畫，目標是提升台灣牡蠣競爭力，進而打造「國境之西」台西品牌的牡蠣。台灣牡蠣生物科技公司江煜勳董事長指出台西供應全台灣八成牡蠣苗，台灣的牡蠣產量曾是世界第六，也是葡萄牙牡蠣的原鄉。牡蠣產業也牽動西部四個縣市，應該要重視及捍衛養蚵產業。

▲雲林縣長參選人劉建國（右四）強調，幫助產業面對挑戰，基本的輔具、配套，地方政府來協助責無旁貸。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

蚵農丁健家說品嘗海鮮絕不是高貴奢侈、讓人難以企及的，請大家支持台西牡蠣，和未來的單體牡蠣，丁健家並在記者會場展示今年試養的肥美單體牡蠣，希望未來單體牡蠣試賣顆的，而不是算斤。

立委蘇治芬指出，去年彰化、雲林、嘉義及台南的蚵農玔台西水試所陳情，指中國、越南牡蠣進口嚴重衝擊台灣牡蠣產業，當時她與林源泉及多位蚵農，拜訪台灣牡蠣專家江煜勳，發現台西環境、氣候條件佳，很適合單體牡蠣養殖，因此居間引薦、試養，發現成效很不錯，進而再向農委會爭取大面積試養計畫。

雲林縣長參選人劉建國穿青蛙裝，將單體牡蠣苗的籠具放進台西港，見證運用生物科技開創牡蠣養殖的新歷史。劉委員指出生物科技，不僅適用於農業，也可用於漁業，未來應該更重視水產養殖產業和環境，如台西港的淤積也要趕快處理，讓漁民快樂、安全的出入港。

劉建國強調，幫助產業面對挑戰，基本的輔具、配套，地方政府來協助責無旁貸，未來若能當選縣府，會全力支持單體牡蠣在台西養殖，協助雲林的漁民、產業更具競爭力。

▲蚵農丁健家（左二）在記者會場展示今年試養的肥美單體牡蠣，希望未來單體牡蠣試賣顆的，而不是算斤。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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