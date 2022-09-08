再打研究報告涉抄襲　鄭運鵬批張善政：不尊重市民知的權利

▲國民黨桃園市長參選人張善政遭指研究報告涉嫌抄襲工研院與審查委員黃國師的報告，鄭運鵬今（8）日受訪時認為，對手態度高傲且閃閃躲躲，不尊重市民知的權利。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨桃園市長參選人張善政捲入研究報告涉嫌抄襲，最近更被爆料還抄襲審查委員黃國師的報告，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今（8）日受訪時指出，有關抄襲案，當時身為計畫主持人的張善政副總經理，一直不願公開完整說明，他認為對手態度高傲且閃閃躲躲，能跟律師開會卻不能公開說明，這是不尊重市民知的權利的市長候選人該做之事情。

▲鄭運鵬8日在新明市場掃街拜票，向攤商爭取支持。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭運鵬上午與市長鄭文燦等人在中壢區新明市場掃街拜票，鄭運鵬表示，張善政先生這個5736萬研究案，幾乎從頭第一期、第二期到結論都有複製貼上抄襲狀況，我判斷說不定就是當時身為計畫主持人的張善政副總經理，一直不願公開用同樣規格來對於國人、對於市民朋友完整說明的原因。因為裡面就像他講得一樣百疏一漏，到處都是漏洞、到處都是缺點、到處都是複製貼上，他所複製的對象遍及國內外到公家機關，由農委會到NCC甚至到工研院，都有被這個研究報告抄襲複製貼上，來領取高額5736萬的狀況。

▲鄭運鵬與鄭文燦在新明市場掃街拜票，趁空閒時品嘗豆花與選民閒話家常。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭運鵬說，「我呼籲做一個市長候選人，如果有心要讓市民信任，應該要用最公開最透明大家都看得懂的方式說明，說明完了說不定大家就信任他了，他選擇逃避的方式，甚至對我與鄭文燦市長提告，這種政治上的手段，不但沒有辦法說明整個事情來龍去脈，也無助於還他自己的清白。我認為態度高傲閃閃躲躲，能跟律師開會卻不能公開說明，這不是個尊重市民知的權利市長候選人應該要做的事情。」

此外，針對民進黨中央中評會開會將討論開除鄭寶清黨籍案，鄭運鵬強調，「我們都是從政黨員，都受到黨紀規範，中評會是個獨立行使職權的評議會議，他們怎麼判斷、怎麼決定不是我能夠去預設的，我尊重中評會的決定。」

鄭文燦被詢問後則表示不願多談，僅透露「中評會來處理」一語帶過。

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