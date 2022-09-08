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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王浩宇被告了！　控饒慶鈴「自肥」再喊：我的質疑有所本

▲▼中央疫情指揮中心宣布自27日起防疫警戒降至二級，台東縣長饒慶玲召開研商會議，討論因應措施。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲台東縣長饒慶玲。（圖／台東縣政府提供）

記者詹宜庭／台北報導

桃園市前議員王浩宇7日晚間表示，台東縣長饒慶玲父親饒穎奇成立寶桑教育基金會，董事長由饒慶玲妹妹饒慶宜擔任，111年以評選最有利標得標台東縣政府70萬元標案，質疑其違反利益迴避法。對此，饒慶鈴8日提出三點回應，並委由黃呈熹律師正式向王浩宇提出告訴。

「縣長自肥，抓到了！」王浩宇7日晚間透過臉書發文表示，饒慶玲父親饒穎奇成立寶桑教育基金會，董事長由饒慶玲妹妹饒慶宜擔任，111年以評選「最有利標」得標台東縣政府70萬元標案。

王浩宇指出，目前該基金會更變成饒慶玲的競選總部，「二等親內得標縣府標案、縣府標案的承包廠商地址竟為縣長競選總部，難道這樣沒有違反利益迴避法？政府標案變相支付縣長總部運作相關費用？完全沒有避嫌的離譜自肥，檢調單位是不是該動起來？」

針對王浩宇質疑，饒慶鈴痛批，「王浩宇於臉書散播不實謠言，妨害名譽及企圖影響選舉」，更列以下三點說明澄清：

第一、財團法人寶桑教育基金會董事長為林載爵先生，王浩宇於臉書刻意引用錯誤資訊，張冠李戴指稱饒慶宜係該基金會董事長，顯有錯誤。又王浩宇所指標案，乃按政府採購法公開程序辦理招標，該基金會依法本得投標，並無王浩宇所稱違法之事。

第二、寶桑教育基金會登記所在建物為饒慶鈴本人所有，並提供予基金會使用。現因競選需要，將該處建物作為競選辦公室，均無不法。

第三、有關王浩宇於臉書所寫絕非事實，今日委由黃呈熹律師正式向王浩宇提出告訴，無非在於撥亂反正、遏止歪風，終結有心人士無止境的抹黑造謠。王浩宇身為公眾人物，竟在未予查證之情況下，惡意於臉書散播不實謠言，饒慶鈴競選團隊深表遺憾，民主政治選賢與能，選舉應該是展現候選人政見及個人特質的時候，呼籲網軍、側翼等不要用奇怪的招術來影響選舉結果，散布不實謠言，讓這場選舉變成烏賊戰。

面對饒慶鈴競選總部對本人提告，王浩宇則回應，該基金會由饒慶鈴父親饒穎奇創立，饒慶鈴本人曾任執行長，就算饒慶宜目前已經沒有擔任該基金會董事長，仍然是該基金會董事，利益衝突迴避法明定，公職人員二等親內擔任「法人董事」，依法仍應遵守利益迴避規範。

王浩宇補充，該基金會之現址為饒慶鈴競選總部，卻以最有利標得標政府之標案，外界難免會對此有所質疑，「我的質疑有所本，還是會依法向廉政署檢舉釐清事實，請饒縣長立即對外說明，並終止標案、遵守利益迴避原則，而非以訴訟模糊事實焦點。」

▼王浩宇針對寶桑教育基金對饒慶鈴提出質疑。（圖／翻攝自王浩宇臉書，下同）

▲▼王浩宇針對寶桑教育基金對饒慶鈴提出質疑。（圖／翻攝自王浩宇臉書）

▲▼王浩宇針對寶桑教育基金對饒慶鈴提出質疑。（圖／翻攝自王浩宇臉書）

▲▼王浩宇針對寶桑教育基金對饒慶鈴提出質疑。（圖／翻攝自王浩宇臉書）

▲▼王浩宇針對寶桑教育基金對饒慶鈴提出質疑。（圖／翻攝自王浩宇臉書）

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