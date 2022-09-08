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質疑林明溱為子鋪路虛設「黑官」　蔡培慧競辦今遞狀檢舉

▲▼立法委員蔡易餘及蔡培慧競選發言人陳紀衡至監察院檢舉南投縣長林明溱虛設官職記者會。（圖／蔡培慧競選辦公室提供）

▲蔡易餘（中）及陳紀衡（左）至監察院檢舉南投縣長林明溱。（圖／蔡培慧競選辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

針對南投縣長林明溱聘任兒子林儒彬擔任縣府「特助」，民進黨南投縣長候選人蔡培慧競總日前質疑此舉是把縣府當成家族企業，競選團隊發言人陳紀衡8日上午前往監察院遞狀檢舉，批評公家機關內並無「特助」一職，林儒彬也非正式公務員，卻以此身份出入縣府，並且在重大建設上可以提出建言、改變公共政策。

蔡培慧競總日前指控，林明溱從3年前開始，聘任林儒彬為縣府特助，為其子的政治生涯鋪路，不僅在南投縣府大小活動上都可以看見林家父子同台的畫面，甚至在2020年南投茶業博覽會的宣傳當中，也可見到父子一同入鏡，拍攝宣傳廣告，林明溱濫用縣政資源為其兒子政治鋪路的行徑，是公器私用、公私不分。

陳紀衡今天表示，林明溱公開說造價近6000萬的名間鄉親子生態公園是由林儒彬所「發想」，還有高達5億經費的「松嶺之星」計畫，是由林儒彬所建言，顯然林儒彬在縣政上具有實質的影響力，且林儒彬多次以縣府特助身份參與縣府工作，例如林儒彬下鄉發放老人假牙補助，竟然還同時發放國民黨縣長候選人許淑華的文宣，公然違反行政中立原則，林明溱護航說他兒子沒有支薪，但無論支薪與否，都有違反《公務人員任用法》的疑慮。

此外，陪同舉行記者會的民進黨立委蔡易餘也表示，林明溱濫用縣政資源幫兒子政治生涯鋪路，虛設黑官，完全是把縣府當成家族企業的方式在經營，這樣的行徑跟宜蘭縣長林姿妙家族一樣，把縣府當家族企業在經營，也凸顯國民黨執政縣市的亂象。

蔡易餘指出，林明溱公開在地方座談會，要民眾支持許淑華當縣長，好讓他的兒子林儒彬可以補選許淑華的立委空缺，這樣公開談論政治利益交換的言論，要請監察委員好好調查清楚。

▲▼立法委員蔡易餘及蔡培慧競選發言人陳紀衡至監察院檢舉南投縣長林明溱虛設官職記者會。（圖／蔡培慧競選辦公室提供）

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