是否挺蔣萬安？長老教會江彥霆「蛤」語塞　蔣搶答：宗教不分黨派

▲蔣萬安向台灣基督長老教會雙連教會長老江彥霆拜會請益。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安今（8）日向台灣基督長老教會雙連教會長老江彥霆拜會請益，雙方結束會面後接受媒體訪問，當媒體問江「台北市長是否支持蔣萬安？」江彥霆則回「蛤？」後就不語。蔣萬安則跳出化解尷尬表示，宗教一直都是保持客觀立場，不分顏色黨派，在關建時刻還可以撫慰人心。

蔣萬安今日行程拜會長老江彥霆，不過拜會地點卻是在蔣萬安位於新生南路的後援會場地，媒體問到，是否因為長老教會色彩偏綠，怕到長老教會會有壓力？江彥霆說，因為自己就住附近，不好意思麻煩蔣萬安跑一趟。

針對請益內容，蔣萬安說，長老是師大美術所副教授，對於城市美學、城市設計規劃上都有向長老請益，長老過去也長期關注急重症病友的議題，趁今天好好請益。蔣萬安也提到，太太石舫亘小時候也是長老教會的一員，常常聽太太分享以前在教會發生的事情。江彥霆則說，過去還不認識蔣萬安時，就覺得這個年輕人不錯，未來也希望蔣萬安可以帶領台北，擦亮首都招牌，給年輕人更多機會。

至於長老教會過去被視為偏綠色彩，蔣萬安說，宗教不分黨派、顏色，各個宗教就是撫慰人心，安定社會的重要力量，同時也勸人為善，今日拜會長老，就是討論未來如何透過公私協力，結合宗教力量，建構社會安全網，規劃更好的市政。

