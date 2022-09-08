代購「不二坊」竟賣假貨！比正版還貴5成　中秋前夕海撈600萬

記者陳雕文／新北報導

今年中秋前夕，保二刑大偵一隊發現有人以代購與團購為名，將來路不明之蛋黃酥魚目混珠，仿冒成國內知名糕餅「不二坊」並於臉書社團及網拍平台販售！警方日前到彰化市中山路等2處查獲仿冒商標包裝達269件，且售價比正版不二坊貴了近5成！粗估近兩年來賣出超過上萬盒，不法獲利近600萬。

▲警方在現場整理查扣的假蛋黃酥。（圖／記者陳雕文翻攝）

中秋節前夕為各大糕餅業銷售旺季，知名排隊糕餅店訂單滿載、供不應求，彰化市蛋黃酥排隊名店「不二坊」今年採電話預購，早早就已搶購一空，不少民眾現場購買撲空，飆罵「電話打200多通才訂到3盒，實在太難買」，也因此衍生許多代購與團購業者，對外聲稱可透過特殊管道大量訂貨，幫消費者解決排隊還可能買不到的問題。

自稱代購的葉姓業者，其貨品的進貨管道不明，卻自行印製與知名糕餅店相同包裝，並出貨給參加代購的民眾。警方今年9月間持搜索票在彰化市中山路等2處倉庫，查扣仿冒「不二坊」商標包裝共計269件。原來，葉男自109年間開始販售，已賣出超過上萬盒，不法獲利合計600萬。全案將依涉嫌違反刑法詐欺罪、偽造文書罪及違反商標法案移送地檢署偵辦。

▲仿冒品的印刷品質不良，常會有顛倒的問題。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方表示，正港不二坊6入裝的禮盒一盒270元，平均1顆蛋黃酥為45元，但仿冒款的6入裝禮盒喊到400元，平均1顆蛋黃酥近67元，而且來源不明，恐有食安隱憂。

依據我國商標法第97條之規定，明知仿冒商品而販賣，或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入者，處一年以下有期徒刑、拘役或併科新臺幣5萬元以下罰金；透過電子媒體或網路方式為之者，亦同。

▼警方查獲仿冒倉庫，發現不肖業者以賣出上萬盒，不法獲利超過600萬。（圖／記者陳雕文翻攝）