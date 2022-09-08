「梅花」中秋夜逼近　估收假日增強轉中颱！1圖秒懂連假雨區變化

記者李宜秦／台北報導

今年第十二號颱風「梅花」生成，中央氣象局表示，颱風將逐漸增強，預計會在下週日、週一左右增強為中度颱風，不過颱風通過琉球群島北轉後，強度又會再慢慢減弱。颱風靠近將使東北風增強，週六也就是中秋節當晚，北部、東半部降雨機率提高，下週颱風離台灣相對接近，影響可能更明顯。

▲梅花颱風持續增強中。（圖／氣象局）

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氣象局預報員黃恩鴻表示，預估梅花強度可達到中度颱風，目前正在逐漸增強，可能會於下周日、週一左右增強為中颱，等到颱風通過琉球群島並北轉以後，強度又會再慢慢減弱。

▲▼梅花颱風暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局）

氣象局預報員朱美霖表示，梅花颱風目前位於鵝鑾鼻東南東1400公里的海面上，下週日前會逐漸接近琉球南方近海，週日以後速度減慢並北轉，下週一、二往北移，下週三前離台灣都是相對接近，須留意海上風浪。

週五、六天氣穩定水氣較少，週六晚上颱風接近，東北風增強，北部、東半部晚上降雨機率提高，下週日、週一北部、東半部雲量增多，降雨機率也較高，中南部則是多雲到晴有午後雷雨。

朱美霖表示，下週需關注颱風影響，預計颱風在下週一到週三會從琉球附近海面緩慢北上，颱風路徑將受到太平洋高壓強弱、大低壓帶型態變化等影響，後期路徑變化大，稍微接近或遠離對天氣影響可都有所不同。

▲中秋連假天氣由乾轉濕。（圖／氣象局）

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