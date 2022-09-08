iPhone14「四機款怎麼挑」一圖秒懂　果粉搖頭：買這2支當盤子

▲Pro系列推出深紫色，質感再升級。（圖／蘋果官網）



網搜小組／劉維榛報導

蘋果iPhone14系列亮相，為了拉開基本與旗艦機的差異性，Pro機款獨有動態島螢幕、A16晶片、4800萬畫素主相機等高規格。值得注意的是，這次加入新成員「iPhone 14 Plus」，主打6.7吋大螢幕，但有果粉卻認為「要嘛買13、13Pro或14Pro，買14或14Plus偏盤！」

《ETtoday新聞雲》整理出4機款差異，螢幕大小部分，iPhone14與iPhone14 Pro都是6.1吋、iPhone14 Plus與iPhone14 Pro Max則是6.7吋大螢幕。而重量的話，14 Plus擁有大螢幕，卻比14 Pro與14 Pro Max還來得輕。

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邊框材質部分，iPhone14與iPhone14 Plus為鋁金屬；iPhone14 Pro與iPhone14 Pro Max則為不銹鋼。而本次蘋果主打紫色系，前兩款為淡紫色，後兩款為深紫色。

電力部分，iPhone14 Pro與iPhone 14 Pro Max的音訊播放時間分別為75與95小時，不過iPhone14 Plus卻擁有100小時，甚至比iPhone14 Pro還多出25小時。值得注意的是，影片播放時間部分，iPhone14 Plus也比iPhone14 Pro與多出3小時。

▲14 Plus音樂電力長達100小時，比14Pro多了25小時。（圖／翻攝蘋果官網）



手機鏡頭方面，前鏡頭皆為1200萬畫素、自動對焦；主相機就有極大差異了，前兩款為雙鏡頭，最高1200萬畫素；Pro系列一舉上升至4800萬像素，並支援4合1像素合併的主鏡頭，輸出實際大小1200萬像素的照片。升級的超廣角鏡頭擁有f/2.2光圈、120度廣角視野，進光量增加3倍，微距攝影更加清晰；望遠鏡頭為f/2.8光圈，提供3倍光學變焦，進光量增加2倍。

另外，Pro獨有功能還有「動態島螢幕」，蘋果剪去iPhone X以來一直保留的螢幕瀏海，iPhone 14 Pro共有2款機型採取藥丸狀挖孔設計，還搭配軟體顯示，被蘋果命名為「動態島」，往後各種通知、顯示和連接狀態都會在動態島中隨狀態呈現。

至於Pro系列「永遠顯示功能」，iPhone 14 Pro系列的螢幕更新率可從1Hz到120Hz，最低的1Hz顯示亮度可以接近調到最暗的螢幕亮度，並有省電效果，以維持「永遠顯示」功能，還能與鎖定畫面配合調整顏色。最大亮度也到峰值2000 尼特，相當於ProDisplay XDR等級，對比度達200萬比1。

Pro系列大升級還有晶片方面，「全新A16仿生晶片」將是蘋果歷代最強大的晶片，節能效果比A15仿生晶片提高20％。

▲蘋果iPhone14四大機款一次看懂。（圖／記者劉維榛製表）



最後果粉最關心的售價部分，根據官網顯示，iPhone 14為2萬7900元起，iPhone 14 Plus為3萬1900元起，iPhone 14 Pro為3萬4900元起，iPhone 14 Pro Max為3萬8900元起。

iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max台灣將於9月9日晚上8點開放預訂，9月16日開始發售。iPhone 14於9月9日晚上8點開放預訂，並於9月16日開始發售，iPhone 14 Plus則於10月7日開始發售。

對此，一票果粉討論「要嘛買13、13Pro或14Pro，買14或14Plus偏盤」、「優先換iPhone14 Pro，畢竟無瀏海較不會入塵，買14是真的不如買13系列較划算」、「沒想到14 Plus基本款也要3萬起跳了」、「多了Plus的選項真是太好了，只要大螢幕卻不需要高效能人，可以省下一點錢了」、「這樣看起來iPhone 14跟13唯一差別就是相機提升了一點點，然後GPU多了一顆，iPhone14價格27900元，13價格估計20000就有了，價差7900，感覺13比較值得」。