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「可攜式抗UV外套」小體積大功能　夏天防曬透氣、秋天換季防小雨

▲UNIQLO可攜式抗UV連帽外套，集結防曬、透氣、防潑水、好攜帶4大功能，不只適合戶外健兒，對於騎車通勤族來說也很實用。（採訪撰稿 ／記者胡至欣；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者胡至欣／採訪報導

被疫情悶壞，喜歡往外跑的人變多了，登山健行、騎鐵馬有益健康，帶一件外套是必須的，夏天防曬、秋天換季防雨，一年365天都用得上。

▲紫外線不分四季！「可攜式抗UV外套」小體積大功能 防曬效果40倍。（圖／記者劉亮亨攝）

▲不想被曬黑、曬傷、曬燙，最有效的方式還是遮好遮滿。（圖／記者劉亮亨攝；以下同）

不想被曬黑、曬傷、曬燙，光靠防曬品可能不夠，最有效的方式還是遮好遮滿，選擇抗UV的防曬衣物，保護肌膚超有感。UNIQLO可攜式抗UV連帽外套，紫外線防曬係數UPF40，能隔絕90%紫外線，防護效果是裸肌時的40倍，還有高領連帽設計，連頭皮、脖子都照顧到更加分。

▲紫外線不分四季！「可攜式抗UV外套」小體積大功能 防曬效果40倍。（圖／記者劉亮亨攝）

▲UNIQLO可攜式抗UV連帽外套，集結防曬、透氣、防潑、好攜帶4大功能。

UNIQLO可攜式抗UV連帽外套，集結防曬、透氣、防潑水以及好攜帶4大功能，不只適合戶外健兒，對於騎車通勤族來說也很實用。上班族李先生則表示：「我是每天騎車通勤的人，我怕曬更怕熱，常常穿著外套悶得滿身汗黏答答，後來同事推薦我這件，材質輕薄透氣，防曬效果卻不打折，還可以防潑水，下點小雨也不用擔心，而且有設計口袋，騎車時能放手機或零錢，顏色選擇又多，不管單色、雙色都很百搭。」

▲紫外線不分四季！「可攜式抗UV外套」小體積大功能 防曬效果40倍。（圖／記者劉亮亨攝）

▲UNIQLO可攜式抗UV連帽外套材質輕薄透氣，防曬效果卻不打折。

運動愛好者周小姐分享道：「我平常有跑步和騎自行車的習慣，穿這件外套不只防曬黑，帶有帽子的設計在下雨的時候還可防雨，而且後側的拉繩可以調整帽子立體度，這點很貼心，不過我最喜歡的還是下襬前短後計，能夠修飾身材，穿起來整體簡單又不失造型。」

▲紫外線不分四季！「可攜式抗UV外套」小體積大功能 防曬效果40倍。（圖／記者劉亮亨攝）

▲可攜式連帽外套實測重量僅140g。

▲紫外線不分四季！「可攜式抗UV外套」小體積大功能 防曬效果40倍。（圖／記者劉亮亨攝）

▲體積輕巧放入機車置物箱也不占空間。

不只能防曬！「輕量好收納」也是可攜式抗UV連帽外套的一大亮點，記者實測重量僅約140公克，隨手摺一摺、捲一捲，只要3步驟，花不到20秒就能輕鬆裝袋，再實測收納後長寬只有18*8cm，不論放入包包或機車置物箱都不占空間。

▲紫外線不分四季！「可攜式抗UV外套」小體積大功能 防曬效果40倍。（圖／記者劉亮亨攝）

▲外層防潑水布料能將水珠彈開。

另一項特點則是「防潑水」機能，實際噴灑水霧測試，外層防潑水布料能將水珠彈開，讓內層保持乾爽舒適，可以抵擋小雨，忘了帶傘也不怕，晴天雨天都適穿；此外，商品製成採用再生聚酯纖維，材質重複使用，環保愛地球，加上耐穿不易破特性，買一件能穿上好幾年。

▲紫外線不分四季！「可攜式抗UV外套」小體積大功能 防曬效果40倍。（圖／記者劉亮亨攝）

▲UNIQLO可攜式抗UV連帽外套，體積小卻有大功能。

UNIQLO可攜式抗UV連帽外套，體積小卻有大功能，防曬、防潑水、輕薄透氣、輕便好攜帶，從日常休閒到戶外活動，多種需求一次滿足，是款全年都適合的生活必敗單品。 現在就了解選購，立即入手>> https://reurl.cc/vWLdaa

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