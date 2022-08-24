起薪30K、全年可休123天！麥當勞招募1,300名正職服務員

▲麥當勞大規模招募1,300名正職服務員，祭出30K起薪，更主打休假比照外商，全年帶薪休假高達123天。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者胡至欣／採訪報導

疫後求職，求職者最在意的是什麼？調查顯示，除了薪資，「快樂指數」成為優先考量，許多人更重視工作與生活得以平衡，此外包括休假、免費或餐飲優惠等福利，也是吸引員工的重要拉力。

▲疫情改變求職者觀點，「快樂指數」成優先考量。（圖／記者劉亮亨攝；以下同）

像是台灣麥當勞推動2.0餐廳，持續擴編人力打造核心團隊，以提供顧客殷勤款待的服務，繼去年首度開出「正職服務員」新職缺，今年預計再招募1,300名正職服務員，便特別祭出休假比照外商等優質福利搶才。

▲麥當勞人力資源部副總裁藍郁琇分享今年度招募目標。

麥當勞人力資源部副總裁藍郁琇表示，麥當勞正職服務員起薪3萬元，每年視績效表現調薪，還有年終、三節、婚喪喜慶與生育禮金，以及聚餐、免費餐飲等福利，並可享固定的工作時段保障，每天上班8小時，週休兩日可選擇週間、週末各一天排休，工作滿十年可擁有麥當勞特有的「10年特休」，公司會提供八週給薪假期，加上7天家庭日，全年帶薪休假高達123天優於勞基法。

▲台中中港餐廳羅允婷認為在麥當勞當正職服務員可以兼顧家庭與工作。

穩定的工時與排班，讓正職服務員「薪」情好、有保障、超安心，不必工作家庭二選一，還能妥善安排下班後的生活。現任台中中港餐廳正職服務員羅允婷說：「我是二度就業的媽媽，需要一份穩定的薪水，麥當勞不只薪水穩定，上班時間也很固定，方便讓我接送小朋友，雖然剛開始會擔心麥當勞步調比較快，但還好有夥伴肩併肩陪伴教學，很快就能上手。」

▲新北林口文化餐廳潘立偉希望運用在麥當勞所學的知識實踐開店夢想。

新北林口文化餐廳正職服務員潘立偉分享：「很多餐飲業其實不能休假日，麥當勞是休假福利不錯、薪資也不錯，然後工作時間又固定！」他也透露自己的夢想是開一家店，麥當勞鼓勵員工勇於發問及創意思考，同時又有歡樂、安全的職場環境，可以吸收許多新想法，所學的食品安全、SOP流程等，都讓他受益良多，對於未來開店很有幫助。

▲麥當勞「職場體驗」讓求職者親身感受友善的工作環境。

為了讓求職者親自感受友善的工作環境，麥當勞8/19、20連續兩天舉辦「職場體驗」，每天3場、全台共1,950個場次，體驗完還可直接現場面試。尋求二度就業的張小姐有了小孩後，找工作多了許多限制，看到麥當勞的休假日數、固定工時跟起薪，讓她能顧及小孩、家庭與生活，便前來參加體驗。另一位中年轉職的家庭主婦劉小姐則是擔心自己主婦當久了，回到職場會跟不上，但來現場實際體驗後發現沒有想像中難，直呼「有機會希望可以加入麥當勞」。

▲麥當勞擁抱多元、敞開正職大門，無經驗、二度就業都歡迎。

人力銀行統計，40歲以上想要重回職場，投遞履歷後平均收到面試邀約僅7%，50到55歲的求職者更只有2%，然而麥當勞卻擁抱多元、敞開正職大門，歡迎無經驗、二度就業或新住民加入。職場體驗雖已結束，但徵才持續進行，有興趣者都可上麥當勞「缺一不可」招募網站報名。（https://hiring.mcdrecruitment.com.tw/）