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紫外線殺菌藏風險！家電達人提「避雷」5撇步

▲紫外線消毒產品挑選指南，家電達人486先生揭避雷5撇步。（圖／486團購提供）

▲使用紫外線殺菌有風險，要將安全列入優先考量。（圖／486團購提供）

記者胡至欣／整理報導

疫情期間，民眾常購買除菌消毒設備，其中「紫外線」相關產品成為市場新寵，除了紫外線消毒燈熱銷，搭載紫外線殺菌的空氣清淨機、除濕機和廚房小家電等也受到消費者青睞，然而紫外線使用有其風險，要將安全列入優先考量，才能發揮效果、用得安心。

對此，家電達人486先生特別整理出「避雷」5撇步：

一、選購時先檢視頁面上的產品規格做為參考依據。以適合空間使用的單座紫外線消毒燈來說，標示為UVC才能達到殺菌效果，瓦數越高適用坪數越廣。

二、使用時應避免眼睛直視且周遭不能有活體靠近，可挑選內建「自動感應關閉」設計的款式，雷達偵測到有人體或是寵物靠近即自動停止；含遙控器或「延遲啟動」功能的機型也可列入優先考慮，方便使用者安全撤離後才啟動消毒。

三、電源線是否符合安規認證、機體及燈管是否有保固，都是選購要點。

四、紫外線消毒燈要在密閉空間中使用，部分機型使用時會產生臭氧，結束照射後要先將門窗開啟，建議通風30分鐘後再進入消毒完畢的空間。另外，主打內建臭氧消毒去除異味的紫外線刀具除菌機，開啟時也應避免處在同一空間。

五、挑選機體內安裝有UV燈管或UV LED燈的空氣清淨機和除溼機，可透過照射風扇葉片降低空氣傳播細菌，同時避免眼睛直視或直接照射到皮膚的問題。一般來說UV燈管照射的範圍較全面，消毒效率會較LED燈泡為佳，但兩者皆可產生紫外線達到抑菌功效。

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