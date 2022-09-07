全國首批快充共享機車落腳暨大　7千師生享特價...可望紓解交通

▲暨南大學推動便捷環保交通載具，快充式共享電動機車即起啟用。（圖／民眾提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

大專校院即將開學，而全國第一批快充式共享電動機車6日正式落腳於埔里鎮國立暨南國際大學校園；校方表示，未來將以便捷的環保綠色交通載具，提供往來學校及埔里間使用，不僅解決長期困擾超過7000位師生、職員的交通問題，也能讓校園空汙、噪音大幅降低，更有助於暨大在「全球綠色大學排名」再向前推進。

暨大昨天與能海電能科技、綠岩能源、路得寶租賃等業者共同舉辦「快充式共享電動機車」啟用典禮，校方表示首批引進100台能海電能科技生產的全新「EV-50快充式電動機車」，除在校園設有4組8支充電樁，目前在埔里鎮上也設有3組6支充電樁，並於學生租屋及消費集中地設置12個還車點。

校方指出，位居埔里鎮郊的校區距離鎮中心約10公里，單程需開車或騎車15至20分鐘，加上公車班次稀少，全校6300多位學生及近千位教職員往返多仰賴自有交通工具，衍生出買車、停車位、機車失竊等問題；為解決上述問題而規劃提供綠色共享運具交通服務，讓師生不需自備交通工具，就能享有更自由便利及安全環保的通勤選擇。

暨大校長武東星致詞時說，該校是水沙連地區唯一大學，如今期盼已久的共享電動機車終於進駐，將如同神經傳導網絡串聯起學校與地方的聯繫，將大學與地方結合在一起，他感謝廠商支持，也希望透過暨大的場域驗證及師生使用回饋，不斷改進後再擴及埔里、日月潭等水沙連地區，全面提供師生、民眾、觀光客使用綠色交通工具，甚至可再推動到全國各大學校園。

能海電能科技總經理謝創智表示 EV-50馬力強大，身材嬌小的女同學也能輕易騎乘，每台配置2頂安全帽及可更換的衛生襯墊，並使用長利科技生產鋰鐵電池，不會燃燒或爆炸，安全性高，更僅需6至15分鐘就可充飽電，續航50公里；同時採用弋揚科技開發的雲端管理系統：只要下載專用APP完成會員註冊，即可透過GPS定位進行租賃、還車並繳費，甚至免鑰匙啟動。

謝創智說，為嘉惠暨大師生，收費方式以半小時25元計費，不到業界價格的一半，堪比公車收費，如果有協助充電，騎乘時間將延長10分鐘，長期租賃還有優惠。

校方表示，本專案初期營運資金800多萬元，則全數由長期深耕太陽能及儲能等綠能產業的綠岩能源公司提供，希望藉此減少學生購置機車，不僅解決停車空間長期不足的困擾，也有助減少碳排及降低噪音，維護校園清新空氣及優美寧靜氛圍；EV-50電動機車的中低速行駛特性及合理的計費區間，也能確保師生不飆速、行駛更安全。