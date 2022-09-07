養蚵兼顧環保　黃偉哲與漁民一起解決海汙問題

▲為解決養蚵設施污染問題，市長黃偉哲率領市府團隊推出一系列改良式浮具及新式蚵棚輔助政策，減少使用竹製蚵棚及保麗龍浮具，與漁民一起解決海汙問題。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應海洋垃圾汙染嚴重，台南市外海浮棚式牡蠣養殖設施，使用竹製蚵棚及保麗龍浮具，造成蚵棚及保麗龍流失到海岸，並破碎海岸環境污染，為解決養蚵設施污染問題，市長黃偉哲率領市府團隊推出一系列改良式浮具及新式蚵棚輔助政策，減少使用竹製蚵棚及保麗龍浮具，與漁民一起解決海汙問題。

市長黃偉哲表示，目前南市府已獲漁業署2022年向海致敬-臺南市養殖漁業廢棄物源頭管理補助計畫，總補助3088萬元，協助漁民購買改良式浮具及新式蚵棚，預估可補助購買HDPE高密度塑膠浮具12050顆（政府全額補助），EPP可發泡聚丙烯浮具24220顆」（政府補助9成，漁民自付1成金額），總計36270顆改良式浮具，並補助購買新式蚵棚10棚（政府補助9成，漁民自付1成金額），透過本計畫可大幅降低漁民使用保麗龍浮具，減少海岸汙染。

農業局長李建裕指出，南市府為協助漁民解決海洋汙染，以「回收一塊廢棄保麗龍，就減少一塊保麗龍污染海岸」理念，持續辦理獎勵回收(每塊獎勵40元)。南市府並預定於明年修法禁用保麗龍浮具，徹底杜絕保麗龍汙染問題，促進養蚵產業永續經營，並留給後代子孫一個乾淨的海洋環境。

李建裕局長表示，針對每年海岸堆積大量廢棄竹製蚵棚汙染問題，市府補助漁民購買新式蚵棚，今年預定放養HDPE材質4棚，延繩式4組，FRP玻璃纖維材質1棚以及其他材質1棚，透過漁民實際放養試驗，朝抗浪、避颱、免回收及環保等方向推動，建立新式蚵棚示範模組，期望未來可以取代傳統竹製蚵棚，終結蚵棚回收問題。