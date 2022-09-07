「新手阿公」陳時中學抱嬰餵奶　她酸「臉有夠臭」：孩子抱成這樣？

▲陳時中參訪月嫂訓練班。（圖／記者黃國霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

自稱「新手阿公」的民進黨台北市長候選人陳時中日前公布社會福利政見，拋出坐月子產婦補助3.6萬元、新生兒育兒指導員制度等政策牛肉。他7日上午訪問月嫂訓練班，和資深護理長學如何幫嬰兒洗澡、餵奶，對此，北市議員王鴻薇批評，拿奶瓶跟當初拿酒杯的陳時中簡直是判若兩人，且抱孩子單掌抓的姿勢相當不穩，「陳時中換人設是不是累了？臉真的有夠臭。」

陳時中今天上午參訪月嫂訓練班，由資深護理長親自教學，示範如何幫嬰兒洗澡、餵奶、換尿布，陳也坐在一旁仔細聆聽，不時與團隊發言人林楚茵小聲討論。

陳時中致詞時表示，家庭結構在改變，從過去一代一代傳承育兒方式，現在則要到月子中心，他認為有專人、相關課程協助新手爸媽很重要，也許可以把今天的教學內容拍成影片讓民眾看，同時透過實作，由月嫂在旁邊指點一、兩次，新手爸媽慢慢學、學會了就不怕，讓生養更安心。

陳時中受訪時透露，雖然幫嬰兒洗澡他不太熟，但經常幫孫子換尿布，還算熟練，今天也學到新的餵奶知識，跟以前學的角度不一樣要「喬」一下。

對於陳時中訪問月嫂訓練班，王鴻薇質疑，人設一直換，小孩都不會抱，「陳時中是累了嗎？」，王表示，經歷偷窺影片後，陳時中力拼扭轉形象，可以說是百變時中，今天他的COSPLAY主題，慈愛嬰兒的阿公，陳時中說：「兒子出生時，我總是戰戰兢兢的抱孩子與餵奶。」但等一下，「陳時中你怎麼孩子抱成這個樣子？」

對於陳時中抱嬰兒布偶示範的姿勢，王鴻薇表示，自己身為媽媽，一般來說正常親餵抱小孩的那隻手絕對是托住屁股的，陳時中這種單掌抓的姿式，相當不穩，甚至可能害小孩受傷，剛出生的寶寶由於頸椎尚未發育成熟，較脆弱，在抱的時候稍微不小心就可能傷到寶寶，因此在抱嬰兒時，應該要特別小心。

王鴻薇批評，陳時中換人設是不是累了？臉真的有夠臭，拿奶瓶跟當初拿酒杯的他，簡直是判若兩人，陳時中無論再怎麼靠包裝，果然還是沒辦法對自己說謊，「什麼是真正的時中，真的不用我來說，看他雙眼無神，表情木然就算是路人也看得出來好嗎？」