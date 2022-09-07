否認找沈慧虹接台北市副市長　黃珊珊：盼支持「沒包袱」的高虹安

▲黃珊珊出席「北投吉利街海砂屋都更議題座談會」。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

年底九合一大選將至，台北市與新竹市長選戰都面臨藍綠白「三腳督」局面，立法院民進黨團總召柯建銘7日表示，無黨籍台北市長參選人黃珊珊曾想找民進黨新竹市長參選人沈慧虹當台北市副市長，想不到沈現在在選新竹市長。對此，黃珊珊否認，並呼籲外界支持民眾黨新竹市長參選人高虹安；沈慧虹則說，這是很多年前的事，並非這次選舉。

黃珊珊7日下午出席「北投吉利街海砂屋都更議題座談會」，會後接受媒體訪問。針對柯建銘7日稱黃珊珊曾想過自己去選台北市長，讓沈慧虹接任台北市副市長的職缺一事，黃珊珊略為尷尬地說，「接替我的位子？台北市（人口）250萬以下就不能補第3位副市長啊！這是哪來的消息？」

黃珊珊指出，自己跟沈慧虹是很久以前的朋友，因為對方曾在台北市服務過，所以兩人有私人交情，但「選舉時不需要做這種政治操作。」

黃珊珊強調，找副市長是市長職權，並非她的職權，「不是我要給誰就給誰！」且台北市不能補第3名副市長，是大家很早就知道的事情，所以根本沒有此事，「我覺得選舉不需要每天做這種政治性操作。」民進黨將新竹選舉弄成這樣，也傷害到沈慧虹，「希望大家不要再有這種政治操作，希望大家支持沒有包袱的高虹安」。

沈慧虹7日出席民進黨「女力會做事」 形象影片發布記者會時則表示，因為黃珊珊曾擔任台北市議員，她在北市府任職，所以兩人有過互動，對於接任台北副市長職缺一事，並非發生在這次選舉期間，而是很多年前的事。