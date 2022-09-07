張善政端「幸福里程30K」　桃市民搭市區公車「每天20k免費」

▲國民黨桃園市長參選人張善政今（7）日端出「幸福里程30K・市民通勤享優惠」政見時指出，希望透過這項政見改善桃園交通現況。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨桃園市長參選人張善政今（7）日舉行「幸福里程30K・市民通勤享優惠」政見發表會。張善政表示，交通一直是桃園市民希望改善的問題，為鼓勵市民搭乘大眾交通運輸工具與推動節能減碳，未來計畫讓桃園市民每天享有「搭乘市區公車每日20公里免費」、「騎乘YouBike每日一次1小時免收費」，希望透過「幸福里程30K」政見能改善桃園交通現況。

▲國民黨桃園市長參選人張善政今（7）日搭乘公車與騎乘YouBike體驗市民搭車與騎車是否便捷。（圖／記者沈繼昌攝）

這項「幸福里程30K・市民通勤享優惠」政見，張善政特別搭乘公車再轉騎乘YouBike到記者會現場，實際體驗桃園市交通現象。在搭乘公車途中，張善政說，這幾個月與桃園鄉親互動交流時，大家都對改善交通抱持期待，桃園除了市區內通勤，也有很多通勤族前往外縣市上下班或上下課，加上基礎建設施工衝擊，交通名列多數市民「進步清單」的第一名。

張善政指出，為鼓勵桃園市民搭乘大眾運輸工具，並推動節能減碳改善交通現況，將推出「幸福里程30K」交通政策，讓市民每天享有「搭乘市區公車每日20公里免費」、「騎乘YouBike每日一次1小時免收費」，其中騎乘YouBike一小時約10公里， 加上市區公車20公里免費，就是「幸福里程30K」桃園鄉親的交通便利數字。

▲國民黨桃園市長參選人張善政今（7）日端出「幸福里程30K・市民通勤享優惠」政見，競總發言人也亮出各項交通政見措施。（圖／記者沈繼昌攝）

張善政認為，兩項交通政見在原有福利優惠的基礎上加碼推出，像是學生折扣、敬老折扣等均依舊實施，推出這項政策讓大家上班下班、上下學、通勤返家能更便捷、省錢與減碳。

此外，要根本解決桃園市交通問題，其他配套也不能少，將鼓勵汰換老舊公車，升級智慧交通！比照雙北平均公車車齡8年標準，鼓勵積極汰換老舊市區公車，並以交通部及民間捐贈方式，加速購置電動公車，引入智慧交通概念，提升市民搭乘安全與市政管理效率，以減少空氣污染。

其次是推動YouBike加速升級，社區設立更多共享單車站！桃園YouBike1.0有394站，2.0則幾乎沒設置，相較鄰近雙北市都已經設置許多YouBike2.0，桃園需要迎頭趕上。

第三是現行優惠不減少，交通制度無縫搭配。現行桃園YouBike收費制度為前30分鐘免費，搭配「幸福里程」優惠，市民騎YouBike享有每天1次1小時免費騎乘，平日通勤與假日休憩更便利，現行「前半小時免費，未滿4小時每30分鐘10元」之優惠仍然維持。

張善政強調，透過「幸福里程30Ｋ」可讓市民搭乘桃園大眾運輸、轉乘都更便利，讓市民可減輕負擔，城市更減碳。

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