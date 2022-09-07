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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

NCC喊停《數位中介服務法》草案　一切回到原點重新來過

▲NCC大樓（圖／林睿康記者攝）
▲NCC本周決定《數位中介服務法》草案退回內部的跨單位數位匯流工作小組，回到立法研究的原點（圖／資料照片）

記者陳世昌／台北報導

NCC7日表示，經過委員們討論取得共識，決定將《數位中介服務法》草案退回內部的跨單位數位匯流工作小組，回到立法研究的原點，且NCC對重提法案草案沒有時間表。意即可解讀為NCC已捨棄目前的草案版本，重新盤點、研究有關數位網路平台治理方式。

NCC發言人翁柏宗表示，委員會在本周一的晨會中有討論目前「中介法」情況，盤點目前具爭議22個議題、80多工作小項，決定全案退回數位匯流工作小組，將立法工作回到原點，重新來過 。

NCC整理目前社會各界關切的爭議點，包括：數位中介的定義、治理範圍大小、平台問責、透明度報告、使用者權益維護，認為都需要更明確，尤其是應多關心平台問責與使用者權益維護的部份。

由於NCC即將依組織法成立「數位治理處」，在「中介法」缺席的狀況下，NCC表示雖然沒有作用法，會以業者自律、各方利害關係對談方式，公私協力來做網路治理行政指導。

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