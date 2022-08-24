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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

NCC期待數位部一起討論《數位中介服務法》　凝聚社會最大共識

▲▼交通部,NCC大樓,通傳會。（圖／記者邱倢芯攝）
▲NCC期待即將成立的「數位發展部」加入討論《數位中介服務法》，經由溝通協調，凝聚社會最大共識。（NCC示意圖／資料照片）

記者陳世昌／台北報導

NCC(國家通訊傳播委員會)24日表示，有關網路治理法源依據《數位中介服務法》草案的立法時程上沒有時間表、進度表的問題，且考量整體數位經濟與網路治理是一體兩面，NCC期待即將成立的「數位發展部」要加入討論，經由溝通協調，凝聚社會最大共識。

NCC組織法日前經立法院三讀修正，增加網路治理職掌，NCC因而成立網路治理處，並研擬網路治理法源依據《數位中介服務法》草案，不料在日前舉辦的三場草案說明會中，引起網路相關業者的批評。

▲▼行政院5日宣布數位發展部新人事，首任部長唐鳳、政次為李懷仁及闕河鳴。（圖／行政院提供）
▲數位發展部首任部長唐鳳。（圖／行政院提供）

NCC發言人翁柏宗表示，台灣是民主自由的國家，憲法更保障人民言論自由，NCC委員本周一有討論取得共識，目前《數位中介服務法》草案在三場說明會，外界質疑有許多不同的聲音，例如TIEA、DMA、DEAT、無店面公會等電子商務業者擔心是否增加成本？PTT擔心被認定為平台業者的法遵成本太高。

NCC在洽詢對人權有研究的法律專家時，提到資料調取上應更明確，資訊限制令、加註警語、專責機構等，許多業者因為擔心法條定義還不明確。此外，NCC也覺得的在說明會時沒有讓所有利害相關人清楚自己是否會落入納管範圍，這些爭議需要一一盤點與研析，需要再一點時間。

另因考量整體數位經濟與網路治理是一體兩面，有學者認為即將成立的「數位發展部」要加入討論，NCC表示，期待跨部會溝通協調，凝聚社會最大共識，所以NCC在《數位中介服務法》立法時程上沒有時間表、進度表的問題。NCC是要建立一個安全、可信整的數位環境，以利數位經濟發展。數位治理與數位產業發展是一體兩面，習習相關。

 

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