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ET民調／《數位中介服務法》爭議大　55.6%民眾認為應全案撤銷

▲▼政策民調。（圖／《ETtoday新聞雲》）

▲《數位中介法》民調。（圖／《ETtoday新聞雲》）

記者杜冠霖／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）提出「數位中介服務法」草案後引起熱議，各大網路社群平台及通訊軟體代表掀起反對聲浪；行政院長蘇貞昌也緊急踩煞車，表示「沒有共識的法案不會推動」，而《ETtoday新聞雲》7日推出最新民調顯示，有55.6%民眾認同應完全撤銷「數位中介服務法」，26.7%民眾不認同撤銷。

為避免網路假訊息、詐騙資訊或未經查證的謠言事件持續發生，國家通訊傳播委員會（NCC）日前通過「數位中介服務法」草案，引發各界反彈與質疑侵害言論自由，儘管政府緊急喊卡，並強調將「歸零思考、加強溝通」與社會各界凝聚共識，但外界質疑政府此做法是為顧全年底九合一大選選票的緩兵之計，擔憂選後將強行推動，認為應完全撤銷此法案。

根據最新民意調查顯示，55.6%民眾認同應完全撤銷「數位中介服務法」（非常認同33.2%、還算認同22.4%）；26.7%民眾不認同撤銷「數位中介服務法」（完全不認同13.3%、不太認同13.4%）；另有17.7%民眾表示不知道／沒意見。

對於「數位中介服務法」立法爭議，蔡英文也發表談話表示，看到社會各界有許多擔憂及討論，會有這些擔憂出現，除了表示目前的社會溝通仍然不足，政府必須「歸零思考、加強溝通」，捍衛言論自由是民進黨堅定不移的立場。也表示法案內容有不周延之處，在台灣，任何的議題，任何的法案，都可以公開討論，這就是民主的台灣，就是言論自由。

本次民調由《ETtoday民調雲》負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2022年8月29日至8月31日進行，以台閩地區年滿18歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」方式通知，進行網路問卷調查。回收有效樣本數為1,092份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.97%。

進行統計分析之前，原始資料先依內政部人口統計資料（111年7月底）進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台閩地區18歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

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