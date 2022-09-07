快訊／本土+41021！新北增9011例最多　十縣市病例破千

記者嚴云岑／台北報導

本土疫情突破4萬人！中央流行疫情指揮中心今（7）日公布新增4萬1021例本土病例，全台有10縣市病例破千，其中以新北市通報9011例最多，其次依序為台北5684例、台中4995例、桃園4638例、高雄2790例、台南2310例。新竹縣、新竹市、苗栗縣、彰化縣通報病例數也都突破千例。

▲指揮中心疫情監測組組長周志浩說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）



[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心表示，今日新增之41,021例本土病例，為18,739例男性、22,273例女性、9例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(9,011例)，臺北市(5,684例)，臺中市(4,995例)，桃園市(4,638例)，高雄市(2,790例)，臺南市(2,310例)，彰化縣(1,622例)，新竹縣(1,291例)，新竹市(1,220例)，苗栗縣(1,017例)，屏東縣(998例)，基隆市(842例)，宜蘭縣(841例)，花蓮縣(790例)，雲林縣(784例)，南投縣(601例)，嘉義縣(541例)，嘉義市(375例)，臺東縣(314例)，澎湖縣(190例)，金門縣(149例)，連江縣(18例)。

指揮中心統計，截至目前國內累計16,553,985例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,000,571例排除)，其中5,544,974例確診，分別為29,654例境外移入、5,515,266例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計10,141例COVID-19死亡病例，其中10,125例本土，個案居住縣市分布為新北市2,154例、臺北市1,136例、臺中市1,018例、高雄市946例、臺南市779例、桃園市771例、彰化縣594例、屏東縣411例、雲林縣320例、南投縣298例、苗栗縣251例、嘉義縣238例、基隆市222例、宜蘭縣203例、花蓮縣167例、嘉義市165例、新竹縣160例、臺東縣144例、新竹市101例、澎湖縣28例、金門縣19例；另16例為境外移入。

▲9/7新增確診。（圖／指揮中心提供）



指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

►台灣首賣！日本原汁原味【花月嵐】大蒜拳骨拉麵禮盒組搶購中！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！