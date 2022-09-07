40多歲男「3個月內重複感染」死亡！死因菌血症併敗血性休克

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（7）日公布國內新增26例死亡，當中最年輕為2名40多歲男性，其中有一人符合重複感染，個案本身有血管炎病史，接種兩劑疫苗，分別在5月中、7月底兩度確診，且於第二次確診收治住院後併發十二指腸出血、黴菌血症、敗血性休克，經積極治療仍然在8月28日過世。

指揮中心今(7)日公布國內新增41021例本土個案，另增275例境外移入，確診個案中新增26例死亡。今日也新增通報104例中重症，當中67例中症，37例重症。

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，今日死亡個案最年輕40多歲。其中一名40多歲男性符合重複感染條件，該案接種兩劑疫苗，本身有風濕免疫疾病，主要為血管炎，5/13快篩、PCR陽性確診，當時有發燒、咳嗽、倦怠症狀，持續2週緩解，快篩轉陰。

該案後續於6月底慢性血管炎症狀發作，經門診治療，呼吸困難症狀沒有改善，7月底至急診住院，住院前檢驗陽性，Ct值21、且出現肺炎。後續給予瑞德西韋等藥物、還有高流量氧氣鼻管治療，仍於住院過程併發十二指腸出血、黴菌血症、敗血性休克，經積極治療仍然在8/28過世，死亡主要原因是菌血症合併敗血性休克、十二指腸出血以及新冠肺炎。

另一例也是40多歲男性，曾接種三劑疫苗，本身有慢性精神疾病，8/29跌倒後，有頭部外傷、意識不清、四肢無力送往急診，檢查除頭部外傷外，還有缺氧及休克，PCR檢測陽性確診，X光顯示有雙側肺炎。住院後經過救治，仍病況惡化，8/30過世，死因為新冠肺炎併呼吸衰竭。

▲9/7本土中重症與確診死亡分析。（圖／指揮中心提供）

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