競總施工未完成申請遭罰1200元　黃珊珊：坦然接受

▲黃珊珊走訪士東市場 。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

前台北市副市長黃珊珊日前投入台北市長選戰，9月啟動位於大安區光復南路238號的競選總部，但國民黨台北市議員徐弘庭爆料該處沒有完成相關施工申請，大安分局對廠商處1200元罰鍰。對此，黃珊珊說，廠商應該坦然接受裁罰。

黃珊珊表示，廠商有去申請路權，但人行道那塊好像沒有申請，「被開罰的話也是應該的，他們也應該坦然接受裁罰」，因為團隊本來就是全權委託給廠商，廠商這樣的話本來就應該要依法辦理，該怎麼做就怎麼做。