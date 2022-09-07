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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中團隊遭諷「政二代」　綠委揭藍營縣市長候選人逾5成政治家族

▲2022台北市長參選人，由左至右分別為陳時中、蔣萬安。（合成圖／資料照）

▲2022台北市長參選人，由左至右分別為陳時中、蔣萬安。（合成圖／資料照）

記者蔡佩珈／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中的競選團隊名單日前曝光，因成員包括多位行政首長子女，「政二代」質疑聲浪不斷。不過，民進黨立委許智傑指出，國民黨台北市長候選人蔣萬安競選團隊高達7人是政二代，7日更點名8位代表國民黨參選縣市長候選人是政二代、4人則是伴侶或兄妹從政。

台北市長柯文哲8年任期已屆，北市首長成為兵家必爭之地。陳時中、蔣萬安競選團隊成員組成，因台北市議員徐巧芯的揭露，近來成為藍綠攻防的議題。對此，許智傑強調，蔣萬安競選團隊裡高達7位是政二代，列舉名單如圖：

▲▼民進黨立委許智傑公布國民黨縣市長候選人及台北市長候選人蔣萬安競選團隊成員背景。（圖／許智傑辦公室提供）

▲許智傑公布蔣萬安競選團隊成員背景。（圖／許智傑辦公室提供，點圖可放大，下圖皆同）

許智傑指出，隨便查就能發現蔣萬安公開的競選團隊名單裡面，高達7人是政二代，不懂蔣萬安競選團隊為何要打臉自己？其實只要願意為國家打拚不應討論是第幾代，甚至是政二代的蔣萬安，台北人也願意給予機會，但把競選團隊助理（非公眾人物）之全名公布並扣上政二代的帽子，非常不洽當。

繼公布蔣萬安競選團隊成員背景，許智傑7日再指出，國民黨提名23人參選縣市長，其中有8人（35%）為政二代，另4人（17%）伴侶或兄妹為從政人員，等同國民黨超過52%縣市長提名人，出身政治家族。列舉名單如圖：

▲▼民進黨立委許智傑公布國民黨縣市長候選人及台北市長候選人蔣萬安競選團隊成員背景。（圖／許智傑辦公室提供）

▲許智傑公布國民黨縣市長候選人背景。（圖／許智傑辦公室提供）

許智傑強調，蔣萬安是政四代，國民黨主席朱立倫則出身政治世家，提名的縣市長候選人過半都是政治世家，希望國民黨不要雙標，不論是政幾代，只要會做事人民都會支持，希望國民黨別再打烏賊戰，回歸政策跟市政才是正途。

針對陳時中陣營，徐巧芯日前則透過臉書公布一份陳時中競選辦公室通訊錄，被發現當中像是行政部蔡舒景，是法務部次長蔡碧仲女兒、網路社群部許喻理，是司法院長許宗力女兒、候選人部姚雨靜，是前考試院長姚嘉文女兒、新聞部徐慧娟，是內政部長徐國勇女兒、文宣部陳彥安，是參選人陳時中兒子、活動部藍佑倫，是台北市民政局長藍世聰兒子，還有「厭世姬」彭維昭，與「小英女孩」林聿禪；另外，社群網路部則有「焦糖哥哥」陳嘉行。

▼陳時中團隊。（圖／記者崔子柔製）

▲▼陳時中團隊。（圖／記者崔子柔製）

對此，陳時中競辦當時就發布聲明痛批侵害隱私，嚴正要求徐巧芯立即撤下臉書照片並對受到侵害的人員道歉，並隔空向國民黨台北市長候選人蔣萬安喊話表示，勿再以骯髒選舉手段帶壞選風，「還台北市民一場有水準的選舉」。

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