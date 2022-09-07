陳時中團隊遭諷「政二代」　綠委揭藍營縣市長候選人逾5成政治家族

▲2022台北市長參選人，由左至右分別為陳時中、蔣萬安。（合成圖／資料照）

記者蔡佩珈／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中的競選團隊名單日前曝光，因成員包括多位行政首長子女，「政二代」質疑聲浪不斷。不過，民進黨立委許智傑指出，國民黨台北市長候選人蔣萬安競選團隊高達7人是政二代，7日更點名8位代表國民黨參選縣市長候選人是政二代、4人則是伴侶或兄妹從政。

台北市長柯文哲8年任期已屆，北市首長成為兵家必爭之地。陳時中、蔣萬安競選團隊成員組成，因台北市議員徐巧芯的揭露，近來成為藍綠攻防的議題。對此，許智傑強調，蔣萬安競選團隊裡高達7位是政二代，列舉名單如圖：

▲許智傑公布蔣萬安競選團隊成員背景。（圖／許智傑辦公室提供，點圖可放大，下圖皆同）

許智傑指出，隨便查就能發現蔣萬安公開的競選團隊名單裡面，高達7人是政二代，不懂蔣萬安競選團隊為何要打臉自己？其實只要願意為國家打拚不應討論是第幾代，甚至是政二代的蔣萬安，台北人也願意給予機會，但把競選團隊助理（非公眾人物）之全名公布並扣上政二代的帽子，非常不洽當。

繼公布蔣萬安競選團隊成員背景，許智傑7日再指出，國民黨提名23人參選縣市長，其中有8人（35%）為政二代，另4人（17%）伴侶或兄妹為從政人員，等同國民黨超過52%縣市長提名人，出身政治家族。列舉名單如圖：

▲許智傑公布國民黨縣市長候選人背景。（圖／許智傑辦公室提供）

許智傑強調，蔣萬安是政四代，國民黨主席朱立倫則出身政治世家，提名的縣市長候選人過半都是政治世家，希望國民黨不要雙標，不論是政幾代，只要會做事人民都會支持，希望國民黨別再打烏賊戰，回歸政策跟市政才是正途。

針對陳時中陣營，徐巧芯日前則透過臉書公布一份陳時中競選辦公室通訊錄，被發現當中像是行政部蔡舒景，是法務部次長蔡碧仲女兒、網路社群部許喻理，是司法院長許宗力女兒、候選人部姚雨靜，是前考試院長姚嘉文女兒、新聞部徐慧娟，是內政部長徐國勇女兒、文宣部陳彥安，是參選人陳時中兒子、活動部藍佑倫，是台北市民政局長藍世聰兒子，還有「厭世姬」彭維昭，與「小英女孩」林聿禪；另外，社群網路部則有「焦糖哥哥」陳嘉行。

▼陳時中團隊。（圖／記者崔子柔製）

對此，陳時中競辦當時就發布聲明痛批侵害隱私，嚴正要求徐巧芯立即撤下臉書照片並對受到侵害的人員道歉，並隔空向國民黨台北市長候選人蔣萬安喊話表示，勿再以骯髒選舉手段帶壞選風，「還台北市民一場有水準的選舉」。