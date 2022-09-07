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不理中國反制威脅　美：會持續滿足台灣防衛需求

▲▼美國白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）。（圖／路透）

▲白宮國安會發言人柯比表示，軍售反映台灣面對中國的防衛需求。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓6日專電

美國近日宣布3批總價11億美元的對台軍售，中國揚言反制。美國國務院首席副發言人巴特爾今天表示，出售的軍備是防禦性質，中國沒理由有反應，美國未來會持續滿足台灣防衛需求。

美國總統拜登政府2日宣布3批總價達約11億美元（約台幣337億元）的對台軍售案，包括100枚響尾蛇飛彈、60枚魚叉反艦飛彈及監視雷達合約；這是拜登去年1月上任以來，第6度對台軍售。

中國駐美國大使館發言人劉鵬宇當天在推特（Twitter）發出一系列推文，指控美國對台軍售危害中國主權及安全利益，嚴重危及美中關係與兩岸和平穩定；他要求美方廢除對台軍售案，揚言中國將採取必要反制措施。

巴特爾（Vedant Patel）今天在國務院例行媒體簡報會上被問及此事時表示，中國沒理由作出反應，售台軍備為防禦性質。

巴特爾指出，過去幾十年來，美國長期提供能提升台灣防衛能力的軍備，這不僅符合美國在「台灣關係法」下長年承諾，也符合美國「一中政策」。他強調：「在這政策下，美國會持續滿足台灣防衛需求。」

巴特爾說，此次對台軍售準備有一段時間，鑒於中國加大對台施壓，美國預期台灣會需要這些軍備。

他強調，美國會持續以負責任、穩健及果斷方式行事，同時保持與中國溝通管道暢通，也會持續依循政策支持台灣。

白宮國安會發言人柯比（John Kirby）今天在另一場媒體簡報會上呼應表示，這幾批軍售案反映美國就台灣當前防衛需求、來自中共威脅的評估，有助強化台灣自我防衛。

柯比指出，北京在美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月初訪台期間與之後的行徑，更讓美方相信這些軍備能協助台灣更好防衛自己。

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