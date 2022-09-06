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美國批准336億「對台軍售」　中國國防部：粗暴干涉內政

▲▼總統府感謝美國今年第五度宣布對台軍售。（圖／翻攝總統府發言人臉書）

▲美國今年第五度宣布對台軍售，價值高達11億美元。（圖／翻攝總統府發言人臉書）

記者林彥臣／綜合報導

美國五角大廈2日宣布，國務院已批准價值達11億美元（約新台幣336億）的對台軍售案，包括60枚魚叉飛彈及100枚響尾蛇飛彈等。對此中國國防部回應表示，此舉粗暴干涉中國內政，要求美方立即撤銷上述對台軍售計劃，立即停止美台軍事聯繫。

中國國防部發言人譚克非回答媒體提問表示，美方向中國台灣地區出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報特別是「八一七公報」規定，粗暴干涉中國內政，損害中國主權和安全利益，推高台海緊張局勢，中方表示堅決反對。

▲▼大陸國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人譚克非大校。（圖／翻攝自陸國防部官網）

▲中國國防部新聞發言人譚克非大校。（圖／翻攝自中國國防部官網）

譚克非說，近期，美方屢屢違背不支持台獨承諾，加緊與民進黨當局軍事勾連、拱火滋事，在對台軍售問題上言行不一、毫無誠信，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號。我們要求美方立即撤銷上述對台軍售計劃，立即停止美台軍事聯繫。

譚克非強調，「台灣是中國的台灣，台灣問題不容任何外來干涉」，任何人任何勢力都無法阻擋祖國完全統一的歷史大勢，台獨分裂勢力想靠買洋武器，以武謀獨，不自量力、注定失敗，民意不可違，玩火必自焚，中國人民解放軍持續練兵備戰，堅決挫敗任何形式的外部勢力干涉和台獨分裂圖謀。

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