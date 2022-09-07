「畢業要出來選舉嗎」？長輩知道他讀政大後反應...網全笑翻

▲政大學生分享與親戚的趣事。（圖／記者許敏溶攝）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

老一輩通常對大學各學系不了解，常會以「校名」推測畢業後出路。一名就讀政大的網友即表示，他從大一開始，每逢過年過節回南部，親戚都會問「你在哪裡讀書阿」、「政治大學畢業出來要選舉嗎」、「你來選里長我會投給你」讓他感到無言，每回只能傻站在原地笑苦以對。

一名政大學生以「親戚知道我讀政大的反應」為題發文，表示逢年過節時回南部探望親戚，總會發生有關「大學的趣事」，親戚都會問在哪裡唸書？原PO透露，知道他在台北讀書後，總會先猜是「台大」，他澄清是國立政治大學後，長輩會似懂非懂的誇獎他，因為長輩認為只要是國立就很強。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨後親戚會再度發起攻勢，一聽到他是在台北唸國立政治大學後，就會說「阿哩政治大學畢業後是要出來選舉嗎？」在原PO回答不是，並解釋自己讀的科系後，親戚仍舊回覆，「安餒哦，你來選里長我會投給你！」雞同鴨講的狀況，讓原PO只能尷尬傻笑應對。

▲老一輩對大學的迷思笑翻網友。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出吸引大量回應，許多網友幽默回覆，「那交通大學出來是要指揮交通嗎？」、「中央大學是不是在南投埔里」、「那中國文化大學，不就被認為是中共同路人了」、「諮商與應用心理學系＝學讀心術的」、「海洋=跑船的、師範=當老師、護理=當護士(護理師)」、「台藝大喔～畢業要當藝術家嗎」、「中正大學是軍校嗎」、「物理治療學系：大家都叫我幫按摩」。

不少人分享相關經驗，「我哥讀交大，我爸他朋友說讀出來是要在路口嗶嗶嗶嗎」、「親戚知道我讀海大後：現在捕魚的都賺很多」、「我親戚：台清交成政欸，第五志願不錯ㄛ」、「我爸叫我學測不要填海大，因為他覺得海大出來就是要做海軍的」、「親戚：陽明大學在陽明山嗎」、「讀國防醫學院，親戚說：你要去打共匪哦？」

▲網友在留言處貼出梗圖。（圖／翻攝自Dcard）