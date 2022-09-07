用學生證「1年省下1支iPhone」　畢業生列明細哭了：別弄丟

▲學生證被封為萬能卡。（圖／記者湯興漢攝）

記者周亭瑋／綜合報導

學生證功能強大，舉凡交通、娛樂、餐廳，甚至購買電子產品，都能享有優惠價，就有男網友試算1年開銷，赫然發現靠著這張卡，竟能省下1支iPhone的錢，忍不住向廣大學生們喊話，「不要一直把它弄不見好不好，我真的拜託你們。」

男網友在Dcard提到，剛畢業的他昨天帶女友去吃西堤，看到隔壁桌情侶檔爽吃了一道英式炸魚，沒多久又看到開丼拿學生證去吃，和牛還大打折的新聞，不禁直呼「學生證開啟省錢宇宙欸！於是乎我回家就好奇算了一下，學生時期僅大學4年到底可以拿多少優惠，計算完瞬間覺得，才2個多月就遭到族群強烈切割。」

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他強調，下列明細都是以最深優惠，且使用到淋漓盡致去計算，「公車那種小錢我覺得可以先不要算，如果外加早餐店阿姨看我是學生，還會多送我一份蔥蛋或吐司，算一算1年差不多能買1支iPhone了，4年總共省下87520元。」

▲搭高鐵也有優惠。（圖／記者李毓康攝）

高鐵來回5折（台北左營）6次／年：745*2*6 = 8940

電影票約6次／年：40*6 = 240

餐飲（打折、買一送一之類的）7次／年：300*7 = 2100

Apple學生專案2次／年：3000*2 = 6000

展覽（大概5-8折）4次／年：50*4 = 200

早餐店阿姨送蔥蛋或吐司：20*220 = 4400

總額：2萬1880

原po表示，「出社會後除了省不到以上累積到有點大的錢之外，每年還要再倒貼過年+長輩生日的紅包1萬8000元，貼上去就是10萬5520，直接給我買一台機車。先粗算就這麼多，想知道大家還有用學生證省下哪些神奇的錢？」

▲網友列出明細。（圖／翻攝自Dcard）

對此，網友們紛紛回應，「還記得當年畢業沒幾天的我，為了省一個展覽票，偷偷用鑰匙把註銷章磨掉」、「電影一定要買學生票」、「好懷念，找到工作以後你就沒啥感覺惹」、「笑死，1年不知道弄丟幾張學生證」、「樓主太可愛哈哈哈哈哈哈哈」、「高鐵優惠對在南部讀書的北部學生真的是福音」、「5折是天選之人才買得到的吧？而且學生的時候都捨不得搭高鐵，都搭客運欸」。

不過也有人戳破盲點，忍不住吐槽「所以說你為了Apple學生專案優惠，每年要買兩次，這樣認真會省到錢嗎？要確定欸」、「你有算過為了省下一支iPhone，花了幾支iPhone的錢嗎」、「這種算法跟你戒菸存下來的錢可以買一台車一樣神奇，我社會人士，不坐高鐵、不看電影，不是也可以存到錢都不花最省」。

▲買電影票有學生專屬優惠。（圖／取自免費圖庫pexels）

【學生證優惠】

交通｜悠遊卡、火車票（平時半價／寒暑假專屬優惠）、高鐵票（提早5-28天購票，可享5折、75折、88折）

娛樂｜電影票、KTV、遊樂園、運動中心、音樂會／舞台劇

旅遊｜博物館、美術館、海生館、展覽

美食｜校內餐廳、學校合作餐廳

電子產品｜蘋果系列產品、手機學生專案

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