台中不二糕餅出現「人肉貪食蛇」！驚人畫面排隊客傻眼：沒有盡頭

▲不二糕餅恐怖人潮曝光。（圖／飛毛腿 台中代買代購代辦工作室授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



記者柯振中／綜合報導

9月10日是今年的中秋節，不少台灣民眾已經開始送禮，各家名店也湧現排隊人潮。對此，有網友分享台中蛋黃酥名店「不二糕餅」外的排隊人潮，恐怖的人龍根本看不到頭，如同「人肉貪食蛇」一樣可怕。

▲不二糕餅店門口排起長長人龍，許多民眾還自備椅子來排隊。（圖／飛毛腿 台中代買代購代辦工作室授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



依據照片畫面，雖然天氣灰濛濛，且有時還下起細雨，仍舊澆熄不了台中民眾的熱情，店門口前排了長長的人龍，根本看不到盡頭，還有許多人自備椅子，就怕等太久會站到腳痠。而店家也十分貼心，在門口搭起了遮雨棚，讓顧客能夠遮陽避雨。

▲儘管下著雨，仍舊澆不熄民眾排隊的熱情。（圖／飛毛腿 台中代買代購代辦工作室授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



此外，也有當地民眾分享，以前從來沒碰過這種情況，想吃就能直接進去拿，幾乎沒有排過隊，此次中秋節盛況空前，明明店家下午3點才開賣，卻有人早上9點就開始排隊，毅力不容小覷。

據了解，因為不二糕餅位於交通要道，每當出現這種排隊情況時，違規停車的亂象也會跟著出現，造成附近住戶的困擾，警方也為此加強巡邏，防止阻礙交通的情況出現。

而店家為了維持秩序，也採取發放號碼牌、限購的方式，確保每位排隊的顧客都能買到，避免吵架的情形發生。

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