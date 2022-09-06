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雨再下一天就轉乾！中秋連假「各地賞月機率」出爐　收假日雨漸多

▲▼ 。（圖／氣象局）

▲中秋連假天氣預報圖（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今明兩日受到東北風影響，北部、東北部降雨機率高且略有涼意，基隆北海岸、東半部有局部大雨，其他地區也有午後雷陣雨。針對中秋連假前後的天氣，週四到週六天氣較穩定，各地降雨機率低，賞月機率也高，其中西半部賞月最清楚，下週日到週一又因東北風影響，北部、東半部將有局部降雨。

氣象局預報員陳伊秀表示，今明兩日受到東北風影響，北部、東北部略有涼意，各地局部短暫陣雨，迎風面的基隆北海岸、東北部有局部大雨，其他地區有午後雷陣雨，午後各地山區、中南部平地可能出現大雨或局部豪雨。

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▲今明兩日各地降雨機率較高。（圖／記者李毓康攝）

週四到週六天氣趨於穩定，僅基隆北海岸、東半部偶爾零星降雨，且降雨量值不高，各地天氣多雲到晴，午後中南部有局部雷陣雨。

下週日到週一又受到東北風影響，迎風面的北部、東半部有局部降雨，其他地區則是多雲到晴午後有雨。

至於中秋賞月機率，因連假前期天氣穩定，估計週五、週六晚上各地賞月機率都高，可以看見月亮，尤其西半部能見度最清楚，花東雲量稍多，不過仍可賞月。下週日因東北風影響，各地雲量增多，看到月亮的機會就會下降。

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