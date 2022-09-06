嘉義市議會中秋節勞軍　感謝保衛前線

▲▼ 嘉義市議會中秋節勞軍 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

中秋節即將到來，為慰勉嘉義地區國軍官兵弟兄守衛鄉土、愛民助民的辛勞，嘉義市議會議長莊豐安6日由嘉義軍人服務站張勉站長的陪同下，帶領議會秋節敬軍團前往嘉義市憲兵隊慰問前線官兵。

嘉義市議長莊豐安6日偕同副議長蘇澤峰及張榮藏、蔡榮豐(服務處主任蔡坤叡代表出席)、傅大偉、李忠曆、黃思婷、凌子楚、黃大祐、孫貫志、李奕德等議員及秘書長與議會各組室主管，前往嘉義憲兵隊定點致贈秋節慰問金，感謝嘉義憲兵隊、嘉義後備指揮部、空軍第四聯隊、陸軍南測中心、嘉義財務組、五二工兵群戰工營、資通電軍指管防護大隊中區隊雲嘉分隊及彌陀補給分庫等單位的國軍官兵，協助地方救災和服務民眾的犧牲奉獻，以及平日在戰備整訓和保鄉衛土的職責辛勞，表達敬意與謝意。

莊豐安表示，近期面對中國在臺海周邊的軍事行動，升高區域緊張情勢，國軍沉著應對，捍衛國家安全，不分日夜，戮力戰備，讓臺灣人民都很感動、在此致上我們最崇高的敬意與謝意。

嘉義市議會參與敬軍活動已行之多年，深感嘉義地區各部隊平日戰備整訓辛勞，特別於秋節前夕探視慰問大家，期望藉由今日的勞軍活動，鼓舞大家的士氣，並肯定國軍的犧牲奉獻。同時向勞苦功高的官兵弟兄提前祝賀秋節快樂。