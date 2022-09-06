吃應景也吃健康！中秋月餅DIY　「玉兔和菓子」3高患者不用怕

▲▼利用富含高蛋白質的淨斯豆漿粉、地瓜等食材來製作的玉兔和菓子，是一道適合全家一起動手DIY的營養點心。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中秋佳節將至，民眾不免俗會吃月餅來慶祝佳節，花蓮慈濟醫院營養科團隊設計卡哇伊的「玉兔和菓子」，教大家以不開火的方式，利用富含高蛋白質的淨斯豆漿粉、地瓜等食材來製作，是一道老少咸宜、適合全家一起動手DIY的營養點心。

營養師魏萌萱表示，市售一顆綠豆椪的熱量就超過300大卡、廣式月餅熱量更超過600卡，高油又高糖，若合併重鹹的燒烤派對，容易增加慢性疾病的風險；玉兔和菓子的熱量僅有84.5大卡，讓民眾在吃應景的月餅時，也可以吃得輕鬆無負擔。

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與營養科實習生一起設計這道可愛月餅的魏萌萱說，特別選用淨斯豆漿粉來取代和菓子原本甜膩的內餡，是因為豆漿粉富含優質蛋白質，而大豆脂肪是不飽和脂肪酸、維生素E的優質來源，不只熱量和脂肪較低、沒有膽固醇且含有低聚醣，對於肥胖的族群、高血脂、高血壓患者而言，是一種很好的食材。

▲花蓮慈濟醫院營養科魏萌萱教大家以不開伙的方式，來製作低卡又輕鬆無負擔的應景月餅。

將蒸熟的糯米粉團與白豆沙攪拌均勻，並取出少量的白豆沙糰，分別沾取與水混合的紅色色素與綠色色素，將豆沙染上色後備用，外皮就完成了；內餡則是將蒸熟的地瓜與淨斯豆漿粉、無鹽奶油攪拌，過程中可適量加一點水，食材混勻後即完成內餡。最後取外皮將內餡包裹後，以手掌心調整形狀為玉兔狀，再取紅色豆沙糰製作玉兔眼睛、綠色豆沙糰製作玉兔耳朵，裝飾上去後，就是可愛的玉兔和菓子。

中秋應景食品不少都是高油、高糖成分，很容易就攝取過量，魏萌萱提醒，慢性病友在中秋節飲食要謹守少油、少糖、少鹽原則，尤其糖尿病的病友可以「分切淺嚐」，一天以一顆月餅為上限，一次不宜超過半顆，同時「用飯換月餅」的概念減少攝取白飯、南瓜、地瓜、馬鈴薯等五穀根莖類，以食物交換的技巧，酌量攝取，才不會破壞過節興緻。