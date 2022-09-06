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公益輪轉不停歇！2022太平洋自行車單車公益家庭日　10／1登場

▲邁入第12年的太平洋自行車單車公益活動

▲太平洋自行車單車公益家庭日，持續以「你騎一公里、太平洋捐十元」號召社會大眾樂活同騎做公益。（圖／太平洋自行車提供）

記者楊淑媛／桃園報導

太平洋自行車單車公益家庭日，將於10月1日假桃園市新屋區盛大舉行。由於今(2022)年適逢中華奧會百周年慶祝，獲中華奧會認同理念，偕同推動環境與公益議題，持續以「你騎一公里、太平洋捐十元」號召社會大眾樂活同騎做公益。即日起至9月23日，可至太平洋自行車官方網站線上報名，歡迎呼朋引伴參加。

▲邁入第12年的太平洋自行車單車公益活動

▲邁入第12年的太平洋自行車單車公益活動。（圖／太平洋自行車提供）

太平洋自行車6日表示，今年騎乘路線內容豐富，70公里挑戰組路線行經許厝港國家級濕地、觀音白沙岬等桃園濱海著名景點; 30公里健康組與12公里悠遊組路線景緻含有新屋遼闊田園、農博環境教育園區及海螺文化館。來賓完騎回場，可享用大會特別準備的客家風味美食，並可參與太平洋42周年慶生活動、驚喜抽獎及參觀太平洋自行車博物館。

同場將舉行勇闖腦痲運動世界殿堂的姚宥米「小米 Frame Running丹麥夢想起航分享會」 還有騎樂市集及手作活動，活動精彩熱鬧可期！同時為提倡「綠色低碳行動」，活動日當天騎自行車至會場報到者，騎行里程可額外納入公益捐贈計算並獲得里程加碼禮，會後並將提供完騎來賓「零碳騎士證書」，作為減碳貢獻之紀念。

太平洋自行車單車公益活動已邁入第12年，是台灣最具代表性單車公益活動，鼓勵大眾透過一踩一踏的實際參與，體現公益精神。活動特別鼓勵身障朋友參與，同享自由自在的騎乘樂趣，全場公益里程將轉為特殊需求車款，贈予今年太平洋公益獲選受贈的個人與團體，為多元自行車運動推廣盡力。

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