單車騎遊拚公益金　太平洋自行車單車公益活動開放報名

▲疫情趨緩，民眾享受單車騎遊樂趣，亦不忘同作公益。（圖／太平洋自行車提供）

記者楊淑媛／桃園報導

太平洋自行車單車公益活動邁入第11年，因防疫考量，今年活動改以線上舉行，即日起至10月底受理報名，報名即捐款，凡於11月1日至15日期間，參加趣味單車任務，太平洋再幫您加碼公益金，任務全數完成愛心加碼五倍，還有機會抽到2021東奧中華隊同款高級旅行箱！集結公益力量轉換為實車捐贈，讓身障朋友同享單車運動的自由自在！

▲苗栗幼安教養院院生一同協力參與及推廣活動。（圖／太平洋自行車提供）



太平洋自行車4日表示，今年的活動方式有別於以往騎乘里程分組，改為較輕鬆、趣味的單車任務。每完成一項任務並拍照上傳，太平洋即額外加碼捐贈公益金100元，任務玩愈多就捐愈多。不僅希望可以激發更多公益能量，同時鼓勵民眾在疫情緩解之際，排除實體活動報到時間及完成公里數的壓力，輕鬆地以綠色交通漫遊台灣、支持台灣特色觀光工廠，並將富有特色的騎玩風景與美食，分享給更多休閒旅遊愛好者。

▲趣味單車任務。（圖／太平洋自行車提供）

太平洋自行車長期深耕特殊需求車的設計與製造，經過與身心障礙者直接接觸與溝通，了解其無論復健或運動，都需透過專業人員的教學及特規輔具，再搭配長期不間斷的訓練，才能見其成效。有鑑於此，太平洋自行車長年持續投入單車公益活動，希望讓更多人看見無障礙自行車運動的需求，進而貢獻一己之力。

今年活動特別甄選中華民國身心障礙者休閒運動推廣協會、苗栗幼安教養院、台中惠民盲童育幼院、嘉義天主教聖心教養院及台北生命勵輔建中心，共五間受贈單位，希望透過擴大捐贈規模，讓更多需求者受惠。玩樂同時還能為公益加碼，樂趣兼具意義，太平洋自行車誠摯邀請有興趣的民眾踴躍報名參加！活動詳情及報名，請詳太平洋自行車官方網站www.pacific-cycles.com。