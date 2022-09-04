甜蜜蜜家庭日　黃偉哲盼給新住民家庭甜蜜同歡度中秋

▲台南市政府辦理「『新』光閃耀-甜蜜蜜家庭日」活動，台南市長夫人劉育菁老師代表黃偉哲市長到場致意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

一年一度中秋又將至，台南市政府4日於民治市政中心南瀛堂辦理「『新』光閃耀-甜蜜蜜家庭日」活動，現場來了許多穿著各國服飾、親子裝盛裝的新住民家庭出席，台南市長夫人劉育菁老師代表黃偉哲市長到場致意，與教育局副局長吳國珉、家庭教育中心主任張冰嫈等貴賓一起為活動揭開儀式。

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台南市長夫人劉育菁老師代表黃偉哲市長，頒發「『新』光閃耀-甜蜜蜜家庭徵選」獎項，鼓勵獲獎的新住民們積極參與終身學習，與家人共學，用心經營家庭，隨後市長夫人也送小朋友精美小禮物，場面相當溫馨。





黃偉哲市長表示，由於疫情影響，大多數的新住民家庭無法返回家鄉，家人也無法來台探親，透過這樣的活動讓更多新住民家庭彼此聯繫互動交流，溫暖彼此思念家人的心情，並鼓勵更多市民親子共學同樂，提升家人間的情感。





教育局說明，教育局一直以來非常重視新住民教育，不斷落實提供新住民及其家庭完善的照顧與學習執行面。「『新』光閃耀-甜蜜蜜家庭徵選」獲獎的新住民們，正是長期藉由不斷的進修與學習來提升自我，積極融入參與社會服務、考取各項證照、擔任通譯人員或參與師資培訓，成為教學支援人員等，協助學校與社區推動新住民語言及文化課程，提升孩子的文化認同感，獲得社會與家人的肯定。





今日活動由磐果舞蹈劇場的多元文化舞蹈拉開序幕，一群來自麻豆區的新二代小朋友更以不同的樂器演奏，搭配「熱情的沙漠」勁歌，展現新二代的熱情活力。





另外，東山及大港國小2所新住民學習中心文化列車也開到現場，運用精心設計的體驗活動，讓市民認識多元文化，不僅能感受異國風情，共遊同歡，也紓緩長期防疫的緊繃感。





家庭教育中心表示，期望透過活動，教育下一代學習尊重與平等看待不同文化族群，實現「愛從家出發，幸福大台南」的理念，祝福大家在豐富多元的異國風情活動，度過有意義且溫馨的團聚時光，提前預祝大家中秋假期佳節愉快。