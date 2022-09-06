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進口商遊說高層擋港埠費率調整？　行政院：交部審議中「無傳言之事」

▲四台龐大的橋式貨櫃起重機，組裝好用改裝的大油輪運送。（圖／港務公司提供）

▲港埠業務費率24年未調整，交通部提調漲10％方案，明年起實施。（圖／港務公司提供）

記者陳家祥／台北報導

港埠業務費率目前已24年未調整，經台灣港務公司協調後，達成調漲10%的共識，目前該案正在交通部審核中。針對外傳大宗物資進口業者企圖透過行政院高層干預調漲，行政院發言人羅秉成表示，有關港務公司陳報之國際商港港埠業務費率調整方案，現由交通部進行審查中，並無傳言之事。

台灣港務公司在今年4月提出「港埠業務費合理化調整方案」後，4、5月期間先後在北、中、南等地與業者和勞工，共舉辦8次座談會，綜合意見後，最後認為港埠業務費率一律調整10%，是符合港務功能提升、收費方和基層勞工權益的三贏方案。

接著在6月底召開的「港埠業務費合理化調整方案」說明會，在全體出席代表都沒有具體反對意見的情況下，最後以港埠業務費率調漲10%的結論呈送交通部審核。

交通部在7月時，也已召開會議討論，其中針對港埠業務費率調漲10%是否會影響物價請港務局再做說明。原本預定該方案於9月通過公告，但近日卻傳出有大宗物資進口業者向行政院高層遊說，企圖阻擋調整方案通過，引起全國碼頭工人大反彈。

中華民國全國碼頭工會聯合會理事長施永林表示，港埠業務費調漲10%是經過台灣港務公司多次開會討論出來的結果，而大宗物資進口業者長年來荷包賺飽飽，不應該忽視基層勞工的辛勞，阻撓勞工卑微的調薪請求，若傳言為真，大宗物資進口業者實屬為富不仁，而行政院高官若幫忙護航，根本是忽視底層勞工的權益，更應該加予譴責。

施永林強調，此次費率調整，對大宗物資進口業者來說根本是九牛一毛，無須牽扯到會影響物價上漲，呼籲這些業者不要利用錯誤訊息干預政策實施，否則全國碼頭工人將採取強烈的抗議行動。

▼凍漲24年！港埠作業費率調整，碼頭勞工不滿財團施壓行政院。（圖／中華民國全國碼頭工會聯合會提供）

▲凍漲24年！港埠作業費率調整　碼頭勞工不滿財團施壓行政院。（圖／中華民國全國碼頭工會聯合會提供）

▼行政院發言人羅秉成否認政院高層施壓，強調無傳言之事。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼行政院回應時事記者會 法務部長蔡清祥 內政部次長陳宗彥 羅秉成 默哀。（圖／記者屠惠剛攝）

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