「港埠業務費調漲方案」遭施壓　全國碼頭工會怒：勿犧牲勞工權益

▲全國碼頭工會聯合會力挺「港埠業務費合理化調整方案」。（圖／全國碼頭工會聯合會提供）

生活中心／綜合報導

24年未曾調整的港埠業務費率，在台灣港務公司日前提出調整方案後，最後達成調漲10%的共識，目前該案正在交通部審核中。傳聞大宗物資進口業者企圖透過行政院高層干預調漲，引起中華民國全國碼頭工會聯合會不滿，認為政府不應該偏袒進口業者，犧牲基層勞工權益，揚言不排除採取抗爭行動。

台灣港務公司在今年4月提出了「港埠業務費合理化調整方案」後，4、5月間先後在北、中、南等地與業者和勞工舉辦了八次座談會，綜合大家意見後，最後認為港埠業務費率一律調整10%，是符合港務功能提升、收費方和基層勞工權益的三贏方案；而在6月底召開的「港埠業務費合理化調整方案」說明會，在全體出席代表都沒有具體反對意見的情況下，最後以港埠業務費率調漲10%的結論呈送交通部審核。

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交通部於7月間已召開過會議討論，其中針對港埠業務費率調漲10%是否會影響物價請港務局再做說明。原本預定該方案於9月通過公告，豈料近日卻傳出有大宗物資進口業者向行政院高層遊說，欲阻擋這項調整方案通過，而此傳言引起全國碼頭工人大反彈。

中華民國全國碼頭工會聯合會理事長施永林表示，港埠業務費調漲10%是經過台灣港務公司多次開會討論出來的結果，而大宗物資進口業者長年來荷包賺飽飽，不應該忽視基層勞工的辛勞，阻撓勞工卑微的調薪請求，若傳言為真，大宗物資進口業者實屬為富不仁，而行政院高官若幫忙護航，根本是忽視底層勞工的權益，更應該加予譴責。

施永林強調，此次費率調整，對大宗物資進口業者來說根本是九牛一毛，無須牽扯到會影響物價上漲，呼籲這些業者不要利用錯誤訊息干預政策實施，否則全國碼頭工人將採取強烈的抗議行動。